(Görüntülü) CHP Milletvekili Bülbül, Aydın Vali Yardımcısı'nı kınadı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın\'ın Efeler ilçesinde, jeotermal enerji santrali kurulmak üzere satın alınan 31 dönüm arazinin etrafını tel örgüyle çekilmesine karşı çıkan köylüleri nöbet çadırında ziyaret edip, destek verdi. Milletvekili Bülbül, jeotermal enerji santrali kurmak isteyen firma yetkilileri ile yaşanan gerginliğin son gününde jandarmaların kendilerine biber gazı sıkmasından yakınan bir köylüye \"Biber gazı yediysen bir şey olmaz. Bir parçacık biber gazından ne olacak?\" demesi sosyal medyaya düşen Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat\'ı kınadı. Efeler ilçesinin kırsal mahallesi Kızılcaköy\'de tarım arazileri üzerine jeotermal enerji santrali kurmak isteyen firma yetkilileri, bazı kişilerden satın alınan 31 dönüm arazinin etrafına tel örgü çekmek için geçen 3 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinde görevlileri iş makineleriyle bölgeye gönderdi. Jeotermal santrali istemeyen mahalle halkı bölgeye gelince, 3 gün süren gerginlik yaşandı. Geçen çarşamba günü bölgeye gelen Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, halkla görüşüp ikna etti. Vali Yardımcısı Arat, firma tarafından, izin alınmadan bölgede herhangi bir şey yapılmayacağı sözünü verince halk olay yerinden ayrıldı. Bu görüşmenin ardından Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Arat ile köylüler arasında geçen bir diyalog, sosyal medyadan paylaşınca tepki topladı. Vatandaşların jandarmanın biber gazı sıktığını yönündeki şikayetleri üzerine Arat\'ın, \"Tamam. Farz et ben yaptırdım. Özür dilerim. Öfkelenme, neden öfkeleniyorsun bu kadar. Biber gazı yediysen bir şey olmaz. Bir parçacık biber gazından ne olacak? Yememişsinizdir\" yanıtı eleştirilere neden oldu. Yaşanan gerginliğin ardından CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, jeotermale karşı geçen 7 Eylül\'de kurdukları çadırda nöbete devam eden köylüleri ziyaret edip, konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Jeotermal enerji santrali kurulmak istenen yerde incelemelerde bulunan Milletvekili Bülbül, \"Hepinize geçmiş olsun. Yaşanan olaylar çok üzüntü vericiydi. Bu konuda, siz haklı bir mücadele içerisindesiniz. Burada bir santral kurulacak ve bizler bu santralin topraklarımızda kurulmasını istemiyoruz. Şu an bir Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci var. Bu süreçler tamamlanmadan burada şirket işlem yapamaz. Bu konuyu TBMM\'de de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'ya \'Burada şirketler var, bir de halk var. Güvenlik kuvvetlerinin görevi halkın haklı davasının yanında mı olmak ? Yoksa gidip de söz konusu şirketin yanında mı olmak?\' diye sordum. Bunun üzerine dün soruşturma açıldığını öğrendim\" dedi. VALİ YARDIMCISINA ELEŞTİRİ Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat\'ı da eleştiren Milletvekili Bülbül, \"O Vali Yardımcısı o gazı biliyor mu acaba? Gelsin o gazın portakal kokusu halinde genze kaçan kokusunu bir görsün. O Vali Yardımcısı\'nı buradan kınıyorum. Bu vatandaşın haklı davasında gaz yemesi mi gerekiyor? O Vali Yardımcısı hakkında da gerekli işlemleri yapıyoruz. Aydın Barosu da gerekli suç duyurusunda bulundu\" diye konuştu. \'VATANDAŞIN YANINDAYIZ\' Her zaman vatandaşların yanında olacaklarının vurgulayan Bülbül, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bu işin siyaseti yok. Burada toprak kirleniyor. Kızılcaköy\'de oylar partilere göre dağılıyor. Bu işin partisi falan olmaz\' diyerek TBMM\'de diğer milletvekillerine de söyledim. \'Gidin,hepimize oy veren o vatandaşların haklı mücadelesine sahip çıkın\' dedim. Ankara\'dakiler gelsinler 76 yaşındaki bir kadına yapılanı görsünler. Burada vatandaşlar taşkınlık yapmamış haklarını korumaya çalışmışlar.\"