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Politika

(Görüntülü) CHP 'Ekonomi masası' heyeti Gaziantep'te

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'te Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinden oluşan 'Ekonomi masası' heyeti, parti üyeleriyle bir araya geldi

12 Eylül 2018 18:12

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'te Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinden oluşan \'Ekonomi masası\' heyeti, parti üyeleriyle bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıya milletvekilleri Selin Sayek Böke, Ali Haydar Hakverdi, Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, İl Başkanı Hayri Sucu meclis üyeleri ve partililer katıldı. Toplantıda Türkiye\'nin güzel yarınlara kavuşmasını istediklerini dile getiren milletvekili Böke, Türkiye hem istihdam sağlayan, hem üreten, ürettiğiyle zenginleşen ve zenginliğini halkça paylaşan yarınlara kavuşabilir. Bu gün ekonomik durgunluğu, işsizliği enflasyon canavarını konuşuyor ve tartışıyor olacağız. Çözümlerimizi ise hem siyaseten, hem ekonomik olarak önereceğiz dedi. Böke, toplantının ardından milletvekilleri ve parti üyeleriyle beraber kentteki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, kentteki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

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