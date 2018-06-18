(Görüntülü) CHP adayının sözleri tartışma yarattı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - CHP İl binasında düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan 6\'ncı sıra milletvekili adayı Sibel Yeşildal\'ın \"Hepinizin Ramazan Bayramı\'nı kutluyorum. Bu arada bir konuyu da atlamadan geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz bize bu bayramları armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü ve silah arkadaşlarını sizlerin huzurunda saygı ve rahmetle anıyorum\" şeklindeki sözleri tartışmalara neden oldu. Yeşildal, kendisinin tarihçi olduğunu, heyecandan yanlışlıkla bu ifadeyi kullandığını söyledi.



Ramazan bayramının ikinci günü CHP İl binasında bayramlaşma töreni düzenlendi. Bayramlaşmaya milletvekilleri, milletvekili adayları, belediye başkanları ve partililer katıldı. CHP Eskişehir 6\'ıncı sıra milletvekili adayı Sibel Yeşildal burada yaptığı konuşmada, \"Çok değerli yol arkadaşlarım. Öncelikle hepinizin Ramazan Bayramı\'nı kutluyorum. Bu arada bir konuyu da atlamadan geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz bu bayramları bize armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü ve silah arkadaşlarını sizlerin huzurunda saygı ve rahmetle anıyorum\" dedi.



Sibel Yeşildal\'ın bu sözleri, sosyal medyada \'Ramazan Bayramı\'nı Atatürk armağan etti\' şeklinde yorumlanarak eleştirildi. Yeşildal, konuyla ilgili olarak gazetecilere kendisinin tarihçi olduğunu, Ramazan Bayramı\'nın Atatürk tarafından armağan edilmediğini çok iyi bildiğini, konuşmasında heyecandan yanlışlıkla bu şekilde ifade kullandığını söyledi.



ETKİNLİKTEKİ KONUŞMASINDA HATASINI DÜZELTTİ



Sibel Yeşildal bu akşam partisi tarafından Odunpazarı semtinde düzenlenen etkinlikte de platforma çıkarak şöyle konuştu:



\"Sizlere bu anlamlı haziran gecesinde merhaba diyorum. Anlamlı diyorum çünkü dini bayramımız olan Ramazan Bayramı\'ndayız. Hepinizin bayramını kutluyorum. Yine anlamlı diyorum çünkü bizi büyüten, yetiştiren bize emek veren babalarımızın \'Babalar Günü\'nü kutluyorum. Tüm bu güzel günlerimizi, bayramlarımızı sevinçlerimizi, heyecanlarımızı bize yaşama fırsatı veren ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü minnetle tekrar anıyorum.\"