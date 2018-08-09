T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü) Çevre Bakanı Kurum: Bakanlık olarak üstümüze düşen neyse yerine getireceğiz (1)

Nursima KESKİN /ANKARA (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi

09 Ağustos 2018 14:53

Nursima KESKİN /ANKARA (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Kurum, Ordu’da meydana gelen sel felaketine ilişkin \"Ordu’da meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bakanlığımıza ait arkadaşlar ekiplerimiz orada sahada gerekli çalışmaları yapıyorlar. Valimizle bende görüştüm bizzat. Bakanlık olarak üstümüze düşen neyse bu görevlerimizi zarar gören vatandaşlarımızın zarardan en az şekilde etkilenmesi için yerine getireceğiz. Cuma günü bakanlık ve bağlı kuruluşlarımızla orada olup yapılacak ne varsa hızlı bir şekilde yapma gayreti içine gireceğiz\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nursima KESKİN ANKARA DHABakanı Murat KurumAnkaraKurum OrdudaYaralılarımızaBakanlığımızaValimizleBakanlıkCuma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24