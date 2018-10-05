(Görüntülü) Cem Yılmaz: En sevdiğim karakterlere Şener Şen hayat verdi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- SANATÇI Cem Yılmaz, sinemadaki en sevdiği karakterlere Şener Şen\'in hayat verdiğini belirterek, \"Şener Şen geçmişimizin de kahramanıydı\" dedi.



Bu yıl 55\'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin bu akşamki kapanış töreninde, sinemadaki 20\'nci yılı dolayısıyla \'Yaşam Boyu Başarı Ödülü\' alacak Cem Yılmaz, film gösterimlerinin ardından izleyici ile buluştu. Sinemaseverler, AKM\'deki söyleşiye yoğun ilgi gösterdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de söyleşiyi izleyen arasında yer aldı. \'Arif V 216\' filminin gösteriminin ardından başlayan söyleşide, Cem Yılmaz\'a oyuncu Ozan Güven de eşlik etti.



\'OZAN GÜVEN ÖZEL BİR AKTÖR\'



Yekta Kopan\'ın sunuculuğundaki söyleşide izleyicilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, festivaller sayesinde sinemada beraber çalıştığı insanlarla bir araya geldiklerini söyledi. 2002\'de Ozan Güven ile tanıştığını dile getiren Cem Yılmaz, 20 önce Ozan Güven\'i genç bir oyuncu olarak televizyonda izlediğini kaydetti. Güven\'in o dönem parlak bir geleceğini olduğunu görebildiğini anlatan Yılmaz, \"Benim yapmak istediğim işleri aynı duygularla yapabilen biri. Farklı disiplinlerde işi ciddiyete alan, işi hafiflikle yapan bir arkadaşım. İşe sahip çıkış şekliyle de çok özel bir aktör\" dedi.



GÜVEN\'DEN YILMAZ\'A ÖVGÜ



Ozan Güven de söyleşide Cem Yılmaz\'a övgülerde bulundu. Güven, \"Cem ile arkadaş olmamın sebeplerin biri de işini ciddiye alan biri olması. Ortak akılla hareket eden birisi. Ne zaman başka bir film için jön olarak oynamaya kalksam yine 216\'yı yazıyor. Cem\'e \'Yaşam Boyu Başarı Ödülü\' boşuna verilmedi. Sette zor biridir ama film ile ilgili hazır gelirseniz zor değil. Onun setine hazır gitmek gerekiyor\" diye konuştu.



\'NE KADAR EKMEK O KADAR KÖFTE\'



Cem Yılmaz, fikirlerini hayata geçirecek teknik insanları bulmakta zorluk çektiklerini belirterek, her seferinde sıfırdan başladıklarını söyledi. Bunun da filmlerde bazı kusurlara neden olduğunu anlatan Yılmaz, \"Arif V 216 pahalı bir filmdi ama dünya ortalamasına göre pahalı değildi. Ama bize göre çok pahalı. Ne kadar ekmek o kadar köfte\" dedi.



\'ŞENER ŞEN ÇOK KIYMETLİDİR\'



En sevdiği karakterlerin Şener Şen\'in oynadığı karakterler olduğunu dile getiren Cem Yılmaz, \"Şener Şen geçmişimizin de kahramanıydı. Yan rol oynadığı filmlerde bile biz hep Şener ağabeyi tutardık. Filmlerde Şener ağabeyden yana oyumuzu kullanırdık. Kötü adamı bu kadar eğlenceli oynayabilen az insan vardır. Ufkumuzu açan biridir. Çok kıymetlidir\" ifadelerini kullandı.



OCAK AYINDA YENİ İKİ FİLM



Cem Yılmaz gelecek Ocak ayında yeni filmlerinin vizyona gireceğini de söyledi. Yılmaz, \"60\'şar dakikadan oluşan iki filmi bir seansta izleyeceksiniz. \'Kaçamak\' ve \'2 Arada\' isimli iki filmimiz ile değişik seyirciyi bir araya getirme gayretindeyiz. Mart ayında da yeni filmler gösterime girecek. Yoğun bir Cem Yılmaz\'a maruz kalacaksınız\" diye konuştu.



Söyleşinin ardından Cem Yılmaz\'a sürpriz yapıldı. Üzerinde Yılmaz\'ın sinemadaki 20\'nci yılı için \'20 yazılı\' pasta getirildi. Cem Yılmaz, pastayı sahnede kesti.



