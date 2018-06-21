(Görüntülü) Çavuşoğlu: 2023'teki turizm geliri, sağlıkla birlikte 100 milyar dolar (3)

‘KANDİL’İ BAŞLARINA YIKIP DÜMDÜZ EDECEĞİZ’ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, \"Afrin ve Cerablus’ta olduğu gibi hem sahada hem masada kazandık. Sıra Kandil’e geldi. Tepelerine bineceğiz, başlarına yıkıp dümdüz edeceğiz\" dedi. Seçim çalışmaları için memleketi Antalya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı’nda Antalyalı güreşçilerle bir araya geldi. Güreşçilerle sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, güreşin Türk kültüründe çok önemli olduğunu ve ağabeyinin düğününde bile güreş müsabakası düzenlediklerini söyledi. Futbolda gençlerden kurulan bir milli takım olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, takımın gelecek için umutlu olduğunu ifade etti. 17 sene önce borç almak için IMF’nin kapısında en az 1 hafta beklendiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “500 milyon dolar alındığında ‘Türkiye kurtuluyor’ denilirdi. Bugün biz mazlum insanlara 6 milyar dolar yardım yapıyoruz. İşte biz de Türkiye için bugün geldiğimiz noktanın iyi olduğunu görüyoruz. Geçmişle kıyaslıyoruz o günlere dönmemek için. Daha büyük hedeflere ilerlememiz lazım. Türkiye bugün, 100 yıl önce kaybettiklerini kazanmaya başlayan bir Türkiye haline geldi. 16 yıldır neler olduğunu bizzat yaşadınız. Çok güçlü olmamız lazım. Bunun içinde çok çalışmamız lazım” dedi. Seçimlerde siyasi partilerin verdiği vaatlere değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Seçim sürecinde partileri görüyorsunuz. Kimin terörle sonuna kadar mücadele edeceğini kimin teröristleri hapisten çıkaracaklarını görüyorsunuz. Terörle mücadele için neler yaptıklarımızı görüyorsunuz” dedi. Türkiye’nin savunma sanayisine de değinen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin kendi kendine yeten bir güce sahip olduğunu söyledi. Eskiden sahada kazanıp masada mücadeleyi kaybeden bir Türkiye olduğuna da dikkat çeken Çavuşoğlu, \"Osmanlı’yı onlardan utanmamız için bize yanlış anlattılar. Kim yaptı bunları? Kendi örf, adet ve inançlarımızı unutmamızı isteyenler yaptırdı. Ama bu millet uyandı. Biz ecdadımızla gurur duyuyoruz. Sahada kazandıklarımızı artık masada kaybetmiyoruz. Afrin ve Cerablus’ta olduğu gibi hem sahada hem masada kazandık. Sıra Kandil’e geldi. Tepelerine bineceğiz, başlarına yıkıp dümdüz edeceğiz. Bataklık neredeyse kurutacağız. Bizim topraklarımıza kim göz diktiyse oyacağız. Başka çaresi yok. Bu topraklara göz dikenin bu topraklar eceli olur. Kürt kardeşlerimizle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz teröristlerle. Bu ayrımı çok iyi yapmamız lazım\" dedi. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, güreşçilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, güreş sporunun ata sporu olduğunu söyledi. Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)