(Görüntülü) Çataklılar festivalin son gününde Kıraç'la coştu

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)- VAN\'ın Çatak ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 9\'uncu Kanispi Ceviz, Bal, Alabalık ve Doğa Festivali rock şarkıcısı Kıraç\'ın verdiği konser ile sona erdi. Çataklılar gece geç saatlere kadar Kıraç\'ın şarkılarına eşlik edip, gönüllerince eğlendi.



Çatak Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ikinci günü de ilk günkü gibi hareketli geçti. Festival alanı kurulan stantlar ve kermeslerle renklenirken, çeşitli yarışmalar da güne damgasını vurdu. İlçe sakinleri yerel şarkıcıların söylediği şarkılar eşliğinde bol bol halay çekerken, çocuklar da kurulan oyun alanlarında gönüllerince eğlendi. Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ve ilçe sakinleri, Van Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ile Çatak ilçe merkezi girişinden konser alanına kadar yürüdü. Akşam saatlerindeki konserde Yüzüncü Yıl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Metin Barlak’ın seslendirdiği şarkılar davetlilerden büyük alkış aldı. Konser sonrası Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, Dr. Metin Barlak’a teşekkür ederek hediye verdi.



FESTİVALDE KIRAÇ RÜZGARI



Festivalin finalinde ise rock müzik şarkıcısı Kıraç sahneye çıktı. Kıraç, festival alanını dolduran binlerce kişiye en güzel şarkılarını söyledi. Dağlardan yankılanan şarkılara vatandaşlar da eşlik ederken, Kıraç, \"Çok güzel bir doğası var. Gelince Kanispi Şelalesi\'ne uğradım, çok güzel bir yer. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Buraya gelmemize neden olan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül’e ve ekibine teşekkür ederim. Çok güzel bir alan, her şey çok güzel\" dedi.



Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından ceviz ağacından yapılan gitar maketini, Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, Kıraç\'a hediye etti.



Festivale Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar ve çok sayıda davetli katıldı.