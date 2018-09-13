(Görüntülü) Cama mantolama yaptı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Atatürk Üniversitesi Teknokent\'te ar-ge çalışması yapan firma, cama mantolama yaptı. Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Erzurum\'da sadece bina duvarlarının mantolanmasının ısıda tasarruf sağlamadığını tespit eden ETT Elektrik-Elektronik yöneticisi Hayrettin Sakcı, arkadaşı Muhsin Koral ile birlikte camların da mantolanması için ATA Teknokent\'teki bürolarında araştırma başlattı. Sıcak ve soğuğun geçişini engelleyen kimyasal bir solüsyon geliştiren Sakcı ve Koral, bürolarında bunu uyguladı. Solüsyonu sürdükleri cam ve normal camın sıcak ve soğuk geçirgenliklerini deneyen Sakcı ve Koral, solüsyon uyguladıkları camın sıcağı geçirmediğini belirledi. Hayrettin Sakcı, “Nanoteknoloji sayesinde cama mantolama yapıyoruz. Güneşin ultraviyole ışınlarının yüzde 97\'si mantolama sayesinde engelleniyor. Yüzde 80-85\'e yakın oranda ise sıcak ve soğuğun etkisini kesiyor. Buluşumuzu cam fabrikalarıyla da paylaştık. Ancak fabrikalardan bekledikleri desteği göremedik\" diye konuştu. SOLÜSYONU HARCA DA KULLANDILAR Sakcı ve Koral, İstanbul\'da yaşanan hastane yangınından sonra geliştirdikleri solüsyonu, binaların duvarlarını mantolama için hazırlanan harçta da kullandı. Harcın yanmadığını belirlediklerini ifade eden Sakcı, “Hastanedeki yangını söndüremediler. Ancak bizim geliştirdiğimiz solüsyonla yapılan harçta yangın sözkonusu bile değil. Çimento fabrikalarına gittik. Yöneticilerine \'Gelin bu solüsyonu dış cephe sıvası yapalım\' dedik. Cam fabrikalarında olduğu gibi çimento fabrikalarından da bir cevap alamadık\" dedi.