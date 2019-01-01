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Kültür-Sanat

(Görüntülü) Bursalılar 2019'a Yıldız Tilbe ile 'merhaba' dedi

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- SANATÇI Yıldız Tilbe, Bursa'da hayranlarına, unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı

01 Ocak 2019 12:28

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- SANATÇI Yıldız Tilbe, Bursa\'da hayranlarına, unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı. Sanatçı Yıldız Tilbe, yılbaşı gecesi Jolly Joker Bursa sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Gece yarısına dakikalar kala sahneye çıkan sevilen sanatçı, kendine has yorumuyla seslendirdiği şarkılarıyla dinleyicilerini selamladı. Tilbe, saatler 00.00\'ı gösterdiğinde hayranlarıyla birlikte yeni yıla girmenin mutluluğunu yaşadı, \"Hayırlu uğurlu olsun yeni yılınız, sevgi dolu, ümit dolu olsun\" dedi. Birbirinden güzel hareketli parçaları ve danslarıyla hayranlarını coşturan Yıldız Tilbe, Bursalılara unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı.

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