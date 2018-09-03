(Görüntülü) Burak Kılanç: Ek yerleştirmeler büyük bir fırsat

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - ÜNİVERSİTE kayıtları bugün itibariyle başladı.7 Eylül\'e kadar sürecek olan üniversite kayıtlarının ardından açıkta kalan öğrenciler için ek yerleştirme süreci başlayacak. Boş kontenjanları ve tercih sürecini değerlendiren İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç, ek yerleştirmelerin üniversite adayları için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.





Adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül tarihlerinde yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için istenen belgeleri tamamlayarak belirlenen süre içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar haklarını kaybedecekler.





ADAYLAR İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT





Şu anda bir üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerin kesinlikle morallerini bozmamaları gerektiğini vurgulayan Kılanç, \"Yerleştirme sonuçları açıklandığında geçen yıla kıyasla kontenjan doluluğunda önemli bir iyileşme olmakla birlikte özellikle lisansta boş kalan kontenjanlarda artış var. Geçen yıl 50 bin lisans kontenjanı boş kalmışken bu yıl o rakam 90 bin oldu. Bu, ek yerleştirme döneminde üniversiteli olmak isteyenler için büyük bir fırsat\" dedi.





ÖĞRENCİLER YANLIŞ TERCİH KURBANI





Bu sene sınav sisteminin değişmesiyle tercih döneminde ciddi belirsizlik ve bilgi kirliliği olduğunu belirten Kılanç, \"Elimizdeki istatistikler, üniversiteli olmak istemesine rağmen yanlış tercih yaptığı için herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen büyük bir kitlenin olduğunu gösteriyor. O yüzden ek yerleştirmeler açıkta kalanlar için bu seneye özgü olarak büyük avantaj sunuyor\" diye konuştu.





\"SAYISALDA EN BÜYÜK BOŞLUK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE\"





Ek yerleştirmelerde öğrencilerin puanlarına göre tercih yaptıklarında boş kontenjanlara yerleşeceklerini ifade eden Kılanç, şunları söyledi:





\"Sayısal puan türünde en çok boşluk 2 bin 404 kontenjanla makine mühendisliğinde onu 2 bin 148 kontenjanla elektrik elektronik mühendisliği, çüncü olaraksa bin 755 boş kontenjanla inşaat mühendisliği izliyor. Mimarlık, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde de önemli boşluklar olduğunu görüyoruz. Puanları yüksek olduğu halde tercih hatası sebebiyle açıkta kalan birçok öğrenci ek yerleştirme kılavuzuna bakıp puanın yettiği bölümleri tercih ederse boşta kalan kontenjanlara yerleşecektir. Eşit ağırlık puan türünde; İşletme\'de 6 bin 356, iktisatta 6 bin 20 kontenjan boş kalmış. Bu boşluklar devlet ve vakıf üniversiteleri diye dağılıyor ama devlette daha çok boşluk var. Psikoloji\'de 917, PDR\'de 762 boş kontenjan var, bunlar büyük fırsatlar. Dil programlarında ciddi boşluklar yok. Mütercim Tercümanlık 339, İngilizce Öğretmenliği\'nde 222 boş kontenjan var. Sözel puan türünde ise özellikle öğretmenliklerde boş kontenjanlar var ama Kıbrıs üniversitelerinde mevcut. \"





SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?





Öğrencilerin devlet üniversitelerine yerleştikleri takdirde e-devlet üzerinde kayıt yapabileceğini belirten Kılanç ,\"Vakıf üniversitelerinden bazıları para ödendiği için bu sisteme dahil olabildi. Öğrenciler mali yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra yine elektronik kayıt yapabilir\" ifadelerini kullandı.





\"BİR AN ÖNCE EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANMALI\"





Açıkta kalanları rahatlatmak için ÖSYM\'nin ek yerleştirme kılavuzunun bir an önce yayınlamasını beklediklerini aktaran Kılanç, \"Biz üniversiteler olarak ek yerleştirme takviminin 12-13 Eylül gibi kılavuz yayınlarız ve süreç başlar diye bekliyoruz. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi\'nin (ÖSYM) de açıkta kalan öğrencileri rahatlatmak için ek yerleştirme takviminin bir an önce açıklaması faydalı olacaktır\" dedi.