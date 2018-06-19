(Görüntülü) Bülent Ersoy, Bodrum'da tatilde

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'a tatile gelen Bülent Ersoy, bir arkadaşının kafeteryasında kahvaltı yaptı. Ardından elektrikli motosiklete binen Ersoy, seçimle ilgili sorular üzerine kahkaha atıp, \"Cumhurbaşkanı ben olacağım\" yanıtını verdi. Çarşı Mahallesi Kale Caddesi\'nde Serpil Benay\'a ait kafeteryada şarkıcı Gökhan Sezen\'in de aralarında bulunduğu dostlarıyla birlikte kahvaltı yapan Bülent Ersoy, esprileri ve şakalarıyla herkesi güldürdü. Torba Mahallesi\'ndeki işadamı Murat Onat\'a ait villada tatil yaptığı öğrenilen Ersoy, ilgi odağı oldu. Yeşil ojeleri ve takılarıyla renkli bir görüntü ortaya koyan Ersoy, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. \'CUMHURBAŞKANI BEN OLACAĞIM\' Seçimle ilgili sorulara kahkahalarla yanıt veren Ersoy, \"Cumhurbaşkanlığına ben adayım. Tabii ki ben olacağım. Hayırlısı olsun\" diyerek espri yaptı. Ersoy, 4 ya da 5 gün tatil yaptıktan sonra oyunu kullanmak üzere İstanbul Suadiye\'ye gideceğini belirterek, kendisini tanıyan yerli turistlerle de sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. MAVİ YOLCULUĞA ÇIKACAK Ersoy, bugün arkadaşları ile birlikte tekneyle mavi yolculuğa çıkacağını belirterek, \"Ben Bodrum\'a, gördüğünüz gibi Bodrumdakiler de bana hayran. 4-5 günlük tatil bana çok iyi gelecek. Tekne ile cennet adaları ve koyları gezerek denize gireceğim\" dedi. Basın mensuplarının çekim yaptığı sırada modacı Nur Yerlitaş ile telefonla konuşan Bülent Ersoy, \"Zatıaliniz ile bir daha görüşmeyeceğim. Bugünden itibaren irtibatımı kesiyorum. Konuşmak istemiyorum. Lütfen beni bir daha aramayın\" diyerek şaka yaptı ve telefon konuşmasını sürdürdü. ÇARŞIDA İLGİ ODAĞI OLDU Arkadaşı Serpil Benay\'ın kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosikletin arkasına oturan Bülent Ersoy, Bodrum Çarşısı\'nda gezdi. Motosikletin kalkışı sırasında çığlık atınca, kendisini izleyenler kahkahaya boğuldu. Motosikletle gezerken, kendisini tanıyanlara en sallayan Ersoy, \"Ay çok heyecanlandım. Bu gerçekten çok güzelmiş\" dedi. Yaklaşık 10 dakika Bodrum Çarşısı\'nda elektrikli motosiklet ile gezen Bülent Ersoy, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Çok sayıda basın mensubunu bİr arada gören yabancı turistler ise Bülent Ersoy\'un kim olduğunu sorup, öğrendi, sonra da hatıra fotoğrafı çektirdi.