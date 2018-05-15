(Görüntülü) Brighton Festivali'nde Ceyda Tanç'ın “göç” vurgusu ayakta alkışlandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Mayıs (DHA) – Birleşik Krallık’ın en büyük sanat festivallerinden biri olan “Brighton Festivali”, Ceyda Tanç’ın geleneksel Türk halk danslarını çağdaş tarzla buluşturan ve göç sorununu ele alan performansına ev sahipliği yaptı. Brighton\'da 1967 yılından beri her yıl Mayıs ayında düzenlenen sanat ve müzik festivaline, kurucusu ve sanat yönetmeni olduğu dans grubu Ceyda Tanc Dance ile katılan Ceyda Tanç, “KAYA” isimli gösterisiyle yaklaşık bin kişilik izleyiciyle buluştu. Ana teması “göç” olan ve 17 profesyonel dansçının bir saat süren gösterisi ayakta alkışlandı. Gecenin sonunda izleyiciyle söyleşi yapan Koreograf Ceyda Tanç ve dansçılar, kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı. Gösterisiyle küresel bir sorun olan “göç” olgusuna ve zorla yerinden edilen insanların aidiyet hissi arayışına dikkat çekmek istediğini söyleyen Tanç, KAYA’yı, geleneksel Türk folkloründen etkilenilmiş çağdaş bir dans çalışması olarak tanımladı. Tanç, gösteri fikrinin nasıl ortaya çıktığını ise şöyle anlattı: “Çocukluğumun geçtiği Fethiye Kayaköy’de önceden Rumlar yaşarmış. Ne var ki, 1925 yılındaki mübadele ile onlar da köylerinden, evlerinden uzaklaştırılmışlar. “Bu tarihi gerçeklik her zaman beni derinden etkiledi. Öte yandan babamın da çocukluğunun geçtiği ve onun Kayaköy üzerine yaptığı antropolojik araştırmaları da gösteri için bana ilham verdi.” Dans gösterisini çocukluğuna dair anıların bulunduğu Kayaköy’de yapmak istediğini söyleyen Tanç, sözlerine şöyle devam etti: “Ayrıca Yunanistan’da göçü yaşayanlara ve onların ikinci kuşaklarına da göstermek istiyorum. Göç, insanlar üzerinde travma yaratır ancak ben gösterimde onların pozitif enerjilerini, yaratıcılıklarını, adaptasyon süreçlerini de vurgulamaya çalıştım.” (Fotoğraflı)