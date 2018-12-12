(Görüntülü) Bozyazı'nın MHP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Mithat ÜNAL/BOZYAZI (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Bozyazı ilçesinde MHP\'li Belediye Başkanı Mehmet Ballı, partisinden istifa etti. Belediye Başkanı Mehmet Ballı istifasını belediyenin meclis salonunda MHP\'li eski ilçe başkanları ve meclis üyelerinin de katıldığı basın toplantısında açıkladı. Ballı, geçen günlerde İYİ Parti\'ye geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz\'ın ilçeyi ziyareti sırasında yanında olduğu için MHP İl teşkilatından disipline verilmek üzere savunmasının istendiğini söyledi. Mehmet Ballı, savunma vermektense istifa etmeyi daha doğru bulduğunu belirtti. Siyasi partilerin belediye başkanlarını sadece aday gösterdiğini ama halkın özgür iradesi ile seçilmiş kişiler olduklarını belirten Başkan Mehmet Ballı, \"Ülkücülük çizgimden zerre kadar sapmadım. Ülkücülük kişilere talim etmek değil, bir ideoloji sahibi olmaktır. Bugün bu davaya sahip olamayanlar ayrılmadığı için ayrılıyorum\" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz\'ın kentin her köşesine hizmet götüren bir Mersin sevdalısı olduğunu ifade eden Başkan Ballı, bundan sonra da Kocamaz\'a desteğini sürdüreceğini dile getirdi. Yerel seçimlere 3,5 ay kaldığını hatırlatan Ballı, bu süre zarfında halkın kendisine verdiği görevi bağımsız sürdüreceğini söyledi.