(Görüntülü) Bodrum'da Grup Seksendört konseri

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, Ortakent-Yahşi Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından düzenlenen Ortakent-Yahşi Bahar Festivali (OYFEST) kapsamında Grup Seksendört sahne aldı. Konseri izleyenler, şarkılara eşlik etti. OYDER tarafından, Bodrum Belediyesi ve çeşitli kurumların destekleriyle düzenlenen OYFEST de Grup Seksendört sahne aldı. Ortakent Mahallesi\'ndeki bir kafeterya önündeki alanda düzenlenen konseri yaklaşık 3 bin kişi izledi. Konsere \'Aklımı Geri Ver\' isimli şarkısı ile başlayan Grup Seksendört\'e sevenleri de eşlik etti. Konserine \'Hayır Olamaz\' şarkısını söyleyerek devam eden grup, \'Yorma\', \'Dokunma\' gibi birçok sevilen şarkısını da seslendirdi. Grup 2 saat süren konserinde, sahne performansı ile dikkat çekti. Öte yandan, Ortakent Yahşi sahil yolunda 200\'e yakın yemek, tasarım, takı, yöresel ürünler, antikalar ve sanat ürünlerinin yer aldığı alışveriş stantlarının açıldığı festival, ödül töreni ve Can- Aylin konseri ile son bulacak.