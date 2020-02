(Görüntülü) Birinci Dünya Savaşı'nın insanlığa etkileri sempozyumu düzenlendi

İSTANBUL, (DHA) - BİRİNCİ Dünya Savaşının 100’üncü yıldönümünde “Savaş ve Toplum - Eve Dönen Asker” konulu bir sempozyum düzenlendi. İstanbul Üniversitesi\'nde düzenlenen sempozyumda savaşın birey, toplum ve çevre üzerindeki etkileri konuşuldu. Bağcılar Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Türk Dil Kurumu, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu işbirliğiyle gerçekleştirilen “Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yılında Savaş ve Toplum – Eve Dönen Asker- Kongresi” İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü\'nde düzenlendi. Alanında uzman çok sayıda akademisyenin katıldığı sempozyumda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, İstanbul Üniversitesi Rektör Vekili Sedat Murat, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Musa Duman, İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi konuşma yaptı. “SAVAŞLAR HER ZAMAN ARDINDAN BÜYÜK ENKAZLAR BIRAKMIŞTIR” Sempozyumda açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Savaşlar her zaman ardından büyük enkazlar bırakmıştır. Birinci Dünya Savaşının da yıkıcı etkileri buna en güzel örneği teşkil etmektedir. Avrupa devletleri farklı hedeflerle yola çıkmışlardı. Ama hedef ile sonuç her zaman aynı olmuyor. Birçok yıkımları da beraberinde getirdiğine tarihi okuduğumuz kadarıyla şahitlik ediyoruz. Bu tür sempozyumlarla gerçeklerin yeni nesillere en doğru şekilde anlatılacağına inanıyorum. 1918’de fiilen sona ermesine rağmen yıkıcı etkilerinin hala sürdüğünün ve devamında İkinci Dünya Savaşı’nın ve bugün Suriye’de ve Ortadoğu’da yaşananlarla birlikte 3. Dünya savaşının konuşulduğu bir süreci maalesef yaşıyoruz” dedi. Savaşların olmadığı bir dünya dileğinde bulunan Çağırıcı, “Bu savaşlarda beni onurlandıran ve gururlandıran savaş esnasındaki askerlerimizin ecdadımızın göstermiş olduğu insanlık dersiydi. Bunu da en güzel şekilde Çanakkale’de ve diğer cephelerde görüyoruz. İnşallah bir daha savaşların olmadığı bir dünya düzenin tesisinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin de rol alacağına inanıyorum” diye konuştu.