(Görüntülü) Binali Yıldırım: Yargıçlarımız hukuk devletinin kuralları içinde gereken kararı verecektir -2 (YENİDEN)

ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İsviçre ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu.





Binali Yıldırım, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Veras’ın daveti üzerine 139. Genel Kurul çalışmalarına katılmak için Cenevre’ye gittiğini söyledi. Binali Yıldırım, bir gazetecinin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili verdikleri kanun teklifinin komisyona görderilmediği iddiasının anımsatılması üzerine \" Meclis üzerine düşen görevi yapıyor. Öyle çok fazla heyecanla hareket etmeye gerek yok. Önümüzde yoğun gündem var. Meclis Başkanlığına 3 aylık süre içinde 355 kanun teklifi verilmiş. Bunlardan 352\'sini ilgili komisyonlara havale etmişiz.\" dedi.





Binali Yıldırım, Brunson davasına ilişkin soruyu \"Türkiye hukuk devletidir. Davanın, dosyanın içeriğini bilmiyoruz. Yargıçlarımız, savcılarımız hukuk devletinin kuralları içerisinde gereken kararı verecektir\" diye yanıtladı.









Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Münbiç açıklamasının hatırlatılması üzerine \"Amerikalılar oraya çok meraklılar. Bizim ilgilendiğimiz PKK uzantılarıdır. Suriye’de faaliyet gösteren PKK’dır. Burada Amerika ile Türkiye bir işbirliği ile burayı terörden temizlemeyi ve çoğunluğu Araplardan oluşan yerli halka burayı teslim etmeyi hedefliyor. Üç aylık plandı. Beklendiği şekilde yürümüyor. Obama döneminden beri devam eden meseledir. Terör ister Suriye, ister Irak topraklarında, ister Fırat’ın doğusu, ister batısında ülkemize, milletimize zarar verme kabiliyeti var olduğu müddetçe mücadele devam edecektir. Bizim amacımız ülke sınırlarımızı ve milletimizi her türlü füze, roket saldırılarından muhafaza etmektir\" diye konuştu.