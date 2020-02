(Görüntülü) Bilim okulu kapılarını açtı

İZMİR,(DHA)- BAHÇEŞEHİR Koleji 50. Yıl Kampüsü, Bornova Çiçekliköy’de düzenlenen törenle 2018- 2019 eğitim öğretim yılına başladı. Ar-Ge (Araştırma-Geliştime) üssü olan, 27 bin metrekare alan üzerine kurulu ve ileri teknolojik imkanlarla donatılmış yeni kampüs, anaokulu, ilkokul, fen ve teknoloji ile Anadolu Lisesi kapsamında eğitim verecek. Bahçeşehir Koleji’nin İzmir’deki 5\'inci kampüsü olan 50. Yıl Kampüsü, 2018- 2019 eğitim öğretim yılına düzenlenen törenle başladı. 27 bin metrekarelik alan ile doğal yaşamın içinde yer alan kampüste, anaokulu, ilkokul, fen ve teknoloji ile Anadolu Lisesi kapsamında verilecek olan eğitimlere başlandı. Açılış töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel’in yeni eğitim-öğretim yılına yönelik mesajları iletildi. Ege Bölge Koordinatörü ve Kampüs Müdürü Zeynep Hülagü, Fen ve Teknoloji Lisesi- Anadolu Lisesi Müdürü Aylin Gil, İlkokul- Ortaokul Müdürü Mehmet Oğur törene konuşmacı olarak katıldı. Törende, çoğunluğu doçent ve doktorlardan oluşan öğretmen kadrosu tanıtıldı. Bahçeşehir Koleji’nin ilkokul birinci sınıf ve lise sonuncu sınıf öğrencilerinin konuşmalarının ardından, ilkokul öğrenci korosu açılışa özel hazırladıkları şarkıyı seslendirdi. Tören bitiminde, Kampüs Müdürü Zeynep Hülagü’nün ders zilini çalmasıyla eğitim- öğretim yılına resmen başlandı. YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJI Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel\'in yeni eğitim öğretim yılı mesajı okundu. Mesajda, şu ifadeler yer aldı: \"Güçlü eğitimin yanı sıra güçlü ve etkin bir eğitim okullarımızın vazgeçilmez ilkesidir. Her alanda olduğu gibi mutlu bir geleceğe sahip olmak isteyen her toplumun en önemli konusu olan eğitimde küresel bir rekabet içindeyiz. Hedefimiz çağdaş uygarlığı yakalamak ve geçmek. Bunu başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Biz millet olarak dünya üzerinde iz bırakmış onurlu bir geçmişin sahibiyiz. Farklı kültürleri, farklı inançları, farklı etnik kökenleri bugün olduğu gibi geçmişte de uygar bir toplum, birlik içinde bir millet olma bilincinde kaynaştırmış tarihsel bir mirasa sahibiz. \'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir\' diyen önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, özgür bağımsız ve onurlu bir millet olarak yaşayacağız ve cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılacağız. Biz bu gelecek için çalışıyoruz ve bu geleceğe yürekten inanıyoruz. Değerli konuklar, kurucusu olduğum kurumsal varlığın 50. yılını kutlayan bir eğitimci olarak düşünce ve inançlarımı sizlerle paylaşmaktan mutluyum. Yeni eğitim öğretim yılının hepimiz için hayırlı olmasını, sağlık başarı ve mutluluk içinde geçmesini diler, saygılar sunarım.\" 1200 METREKARELİK BİLİM ALANI Ar-Ge üssü olarak tasarlanan kampüste, 1200 metrekarelik bilim alanında nöroscience, genetik, drone, sürdürülebilir enerji gibi dersler işlenecek. STEM (Science-Fen, Technology- Teknoloji, Engineering - Mühendislik ve Mathematics- Matematik) adı verilen eğitim sisteminin uygulanacağı okulda 1200 metrekare bilim alanı yer alıyor. Tüm çocuklara başarılı bir yıl dilediğini belirten Ege Bölge Koordinatörü Kampüs Müdürü Zeynep Hülagü \"İçinde resim atölyeleri, genetik laboratuvarı, drone atölyesi, müzik atölyeleri, biyoloji- kimya laboratuvarları ve inovasyon merkezinin olduğu kampüs, çok başarılı bir ekiple oluşturuldu. Geleceğe, aydınlık, sorgulayan, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bahçeşehir Kolejleri’nin Ar-Ge merkezi olarak tasarlanan bu okul ormanın ve doğanın içinde. Orman ve doğa müfredatı geliştiriliyor, çocuklar birçok dersi ormanda gerçekleştirecekler. Bizim için uzun bir yazdı, çok uğraştık. Yeni ailelerle tanıştık, kocaman bir aileye sahip olduk. Heyecanlıydık, bir an önce bugünün gelmesini bekliyorduk. Nihayet o gündeyiz. Bu bir başlangıç. Sevgili meslektaşlarım, Bahçeşehir Koleji olarak 2018-19 eğitim öğretim yılında birlikte ülkemizi yarınlara taşıyacak, dünyaya değer katacak, ezber bozan nesiller yetiştireceğiz. Çocuklarımız size emanet. Büyük bir keyif, sevgi ve özveri ile onları yetiştireceğinize inanıyorum. 2018-19 Eğitim Öğretim Yılı hepimize hayırlı uğurlu olsun. Çok başarılı, sevgi dolu ve keyifli bir yıl geçirelim\" dedi. 50. Yıl Kampüsü\'nün yanı sıra, Bahçeşehir Koleji Karşıyaka, Güzelbahçe, Bornova ve Torbalı kampüslerinde de törenlerle eğitime başladı.