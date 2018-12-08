(Görüntülü) Bilim Hattı, geleceğin bilim insanları için yola çıktı

İSTANBUL, (DHA) –BİLİMİ sevdirmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hayata geçirdiği ‘Bilim Hattı’nda öğrenciler akıllı sistemleri yakından öğreniyor. Öğrenciler geri dönüşüm, çevreye zarar veren etmenler ile evrenin dinamiklerini hakkındaki bilgilerini ‘Bilim Hattı’ sayesinde edindiği deneyimle pekiştiriyor. İBB’nin hayata geçirdiği ‘Bilim Hattı’ otobüsü çocuklara bilimi sevdirmek için seferlerine devam ediyor. Yenilenebilir enerji sistemlerinden uzay bilimlerine, artırılmış gerçeklikten geri dönüşüm sistemlerine kadar zengin içeriklerin yer aldığı otobüste öğrenciler, yeni nesil akıllı sistemleri yakından tanıma imkanı buluyor. Otobüs, İstanbul’un dört bir yanında ilk ve ortaokulları, lise ve üniversiteleri ziyaret ediyor. “ATIKLARI DA GERİ DÖNÜŞÜME ATALIM” İlkokul öğrencisi Kerem Demirel, Bilim Hattı’nda kağıtları yere atmamaları gerektiğini ve geri dönüşümde kullanılmasının doğru olduğunu söyleyerek kağıtların bu şekilde israf olmadığını dile getirdi. 10 yaşındaki Ege Yermez ise yakıtlarının doğaya zarar verdiğini ‘Bilim Hattı’ sayesinde öğrendiğini dile getirerek, “Ama elektriğin zarar vermediğini öğrendim. Bir de güneşin dünyada en gerekli şey olduğunu öğrendim. Ayrıca suların da elektrik ürettiğini de öğrenmiş oldum. Atıkları da geri dönüşüme atalım. Yerlere atarsak yerler kirlenir ve doğaya zarar vermiş oluruz” ifadelerini kullandı. Kağıtları geri dönüşüme atarak tekrar kullanma imkanları olduğunu öğrendiğini vurgulayan İlkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Hilal Çetinkaya, “Aynı şekilde bunu yaparsak ağaçların da kesilmesini engelleriz. Güneşin ve rüzgarın çok işe yaradığını öğrendik. Bunları bize öğretmeyi sağlayan Büyükşehir Belediyemize de çok teşekkür ederim” dedi. 2015 YILINDA HAYATA GEÇİRİLDİ İETT ve İBB Gençlik Meclisi tarafından koordine edilen ‘Bilim Hattı’ projesi 2015 yılında hayata geçirildi. İETT’ye ait bir otobüs bilim ve teknolojik ekipmanlarla özel olarak donatılarak adeta mini bir bilim merkezine dönüştürüldü. HEM TEORİK HEM UYGULAMALI EĞİTİM Bilim Hattı içerisinde akıllı otobüs sistemi, elektrik şebeke sistemi, enerji çeşitleri, kum havuzu, plazma küreleri, artırılmış gerçeklik - uzay serüveni, geri dönüşüm, enerji testi, rüzgâr ve güneş enerjisi uygulaması gibi deney setleri bulunuyor. Bilim ve teknolojik ekipmanlar görevli personeller tarafından öğrencilere tanıtılıyor. Öğrencilere geri dönüşüm sistemleriyle çevre bilinci aşılanırken yenilenebilir enerji, artırılmış gerçeklik gibi sistemlerle yeni nesil bilimsel teknolojilere ilgi ve alakalarının artırılması amaçlanıyor. Bilim Hattı 2018 yılında 65 okulu ziyaret etti. 2015 yılından bu yana ilk, orta ve lise okulları ile üniversitelere gerçekleştirilen ziyaretlerle on binlerce öğrenci yeni nesil akıllı sistemleri deneyimleme imkanı buldu.