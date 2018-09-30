(Görüntülü) Beylikdüzü Caz Festivali'nde yerli ustalar sahne aldı

İSTANBUL, (DHA) –BEYLİKDÜZÜ’NDE gerçekleşen 3. Caz Fesivali, 4. gününde de yoğun ilgi gördü. Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakılcı, “Caz ustalarını Beylikdüzü’nde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz” dedi. Festivalin 3\'üncü gününde yerli caz ustaları sahnedeydi.





Bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen Beylikdüzü Caz Festivali,duayen sanatçılar Neşet Ruacan, Şenova Ülker’i konuketti. Duayen sanatçı Neşet Ruacan ve trompetin özel sesi, derin usta nefesi Şenova Ülker\'in solistliğinde cazın en güzel melodilerinin seslendirildiği gecede, iki ustaya cazın bir diğer emektarı Deniz Dündar davulda; Anıl Deniz kontrbasta eşlik etti. Vokalde ise Nardis Caz Vokal Yarışması’nda aldığı birincilikle Finlandiya\'daTürkiye’yi temsil eden genç yorumcu Cansu Aslan eşlik etti. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki caz gecesine vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.





Caz dinlemeye gelen vatandaşlardan Recep Ertaner, cazı Türkiye’nin yeni yeni tanıdığını ifade ederek, “Caz ile alakalı bilinçli insanlar da var tabi ki. Türkiye’de insanların müzik bilgileri biraz zayıf aslında. İnsanları bilgilendirmek adına caz müziğin sergileniyor olması çok önemli. Herkes gelip dinlemeli” diye konuştu.





“ÖNEMLİ EDEBİYATÇILARIMIZI VE SANATÇILARIMIZI AĞIRLADIK”





Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakılcı, “Bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen ve geleneksel hale getirdiğimiz caz şenliğini yapıyoruz. Her geçen gün çıtayı da bir üste taşıyoruz. 3 yıldır da ilgi artıyor. Caz ustalarını Beylikdüzü’nde ağırlamaktan dolayı da çok mutluyuz. Yine geleneksel hale getirdiğimiz klasik günlerimizde var. Onun da Beylikdüzü’ne ayrı bir değer kattığını düşünüyorum. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda da birçok sanatçı ağırladık. Önemli edebiyatçılarımız ve sanatçılarımızı da ağırladık bu sene” açıklamalarında bulundu.





3. Beylikdüzü Caz Festivali, Pazar günü Dolunay Obruk’un performansı ile son bulacak.