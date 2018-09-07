(Görüntülü) Beşinci Barış ve Sevgi Buluşmaları'nda Manuş Baba sahne aldı

İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafından düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları\'nın beşincisi gerçekleşti. Çardak altı sohbetleri ve sahaf söyleşileri ile başlayan etkinlik Manuş Baba konseriyle devam etti.





Edebiyat, medya ve müzik dünyasının ünlü isimlerini ağırlayan etkinlikte sahaf söyleşilerinin \"Polisiye Roman\" konukları Erol Üyepazarcı ve Sevin Okyay oldu. Bu yılki teması ‘eğitim’ olan çardak altı sohbetlerinin konukları ise Prof. Dr. Acar Baltaş, Deniz Bayramoğlu ve Emin Çapa idi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Çardak Altı Sohbetleri\'ni baştan sona takip eden isimler arasındaydı.





GELECEKTE YAPILACAK MESLEK TERCİHLERİ NE OLMALI?



Eğitim temalı sohbette, Prof. Dr. Acar Baltaş, Deniz Bayramoğlu ve Emin Çapa özellikle çocukların gelişimi ve eğitimle birlikte yapılacak meslek tercihlerini ele aldı. Sohbette, günümüzde yazılım ve kodlamanın önemine değinilirken, meslek tercihlerinde gençlerin çağı takip ederek seçimler yapması öngörüldü. Yine geride kalan yıllarda çok önemli meslek grupları arasında yer alan mühendislik ve doktorluğun yerini teknoloji çağı mesleklerinin alacağı bilgisi verilirken, buna paralel olarak ülkemizin de bilim ve bilişim anlamında gelişmesi gerektiği ifade edildi.





\"BİNLERCE İNSANI AĞIRLIYORUZ\"



İstanbul\'un en iddialı buluşmalarının Beylikdüzü\'nde yapıldığını ifade eden İmamoğlu, \"Etkinliğimiz 11 gün sürüyor, içerisinde barış ve sevgi var. Kitaplar var, sahaf festivalimiz var. Enerjisi de bambaşka. Yanına sporu ve spor müsabakalarını koyuyoruz. Bir taraftan da konserlerle bütünleştiriyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlayan ve 9 Eylül İzmir\'in Kurtuluşu ile son bulan bir başka buluşma olduğunu zannetmiyorum. Milyona yakın insanı ağırlayıp bilgi ile buluşturuyoruz. Bu sene çok keyifli gidiyor, ana tartışma konumuz ise eğitim. Konunun uzmanları ile buraya gelen vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. Onlar fikirlerini aktarırken toplum da fikrini aktarıyor\" diye konuştu.





Sahaf olmanın ve bununla ilgilenmenin bir hizmet olduğunu söyleyen İmamoğlu, \"Çok fazla sahaf kalmadı diyebiliriz. Bir ustalık işi bu. Burada bir sanatı icra ediyorlar. Sahaflara ticaret gözüyle bakarsanız bu olmaz. Hatta ben kültürü muhafaza eden, kültürü geçmişten geleceğe taşıyan, bilgiyi ve belgeyi geçmişten geleceğe taşıyan bir sanatlar gibi görüyorum sahafları\" dedi.





\"BURADA KİTAPLA VE BİLGİYLE BULUŞSUNLAR\"



İmamoğlu, bilgiye ve belgeye ulaşmak isteyenlerin Barış ve Sevgi Buluşmaları\'na gelmesi gerektiğini vurgulayarak, \"Burada kitapla, bilgiyle buluşsunlar ve söyleşilere katılsınlar. Her yönü ile keyif alacaklar. Birde işin içerisinde değerli sanatçıların verdiği konserler var. Huzurlu bir yerde olmak istiyorlarsa Beylikdüzü\'ne davetliler\" dedi.





5\'inci Barış ve Sevgi Buluşmaları, yoğun katılım ile gerçekleşen Çardak Altı Sohbetleri\'nin ardından Manuş Baba konseri ile devam etti.