(Görüntülü) Bedrettin Dalan: İnsan sağlığına yatırılan para mutluluk olarak döner

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE’NİN ilk antimikrobiyal hastanesi olma özelliğini taşıyan Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nin resmi açılış töreni öncesi DHA\'ya açıklamalarda bulunan Bedrettin Dalan, \"İnsan sağlığına yatırdığınız para size sevap ve mutluluk olarak döner\" dedi.





Yeditepe Üniversitesi Laboratuvarları’nda geliştirilen tamamen yerli ve milli özel molekülle inşa edilen antimikrobiyal hastane olan Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nin resmi açılışı bugün Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Konferans Salonu\'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, İstek Eğitim Yönetim Kurulu Başkanı Barış Dalan, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl çok sayıda akademisyen, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Tören öncesi DHA\'nın sorularını yanıtlayan Bedrettin Dalan, antimikrobiyal hastanenin ortaya çıkış sürecini paylaştı.





\"AMELİYAT SONRASI ÖLÜMLERİN YÜZDE 50\'Sİ HASTANE MİKROBUNDAN\"





Ameliyat sonrasında yaşanan ölümlerin yaklaşık yüzde 50’si hastane mikrobu kaynaklı olduğuna dikkat çeken Dalan, \"Eski bakanlardan bir arkadaşım bu nedenle vefat etti. Birinci hastaneyi kurarken mikroplardan korunma anlamında azami korunaklı bir hastane yapmıştık. Yıkanabilir yataklar dahi aldık. İkinci hastanemiz olan Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’ni inşaa ederken bizim araştırma ekibimiz bir molekül buldu. Bu molekül bor esaslıdır\" diye konuştu.





\"KARYOLALAR YIKANABİLİR DÜZEYDE\"





İmalat firmalarıyla beraber de yüzlerce farklı laboratuvar çalışması yaptıklarını vurgulayan Dalan, \"Bor temelli bu molekülü her şeyde kullandık. Tüm yüzeyler, kapı kolları, duvardaki boya, masanın üzerindeki kaplama, elektrik düğmeleri... tüm bu malzemeler daha imal edilirken içine bulduğumuz antimikrobiyal molekülü kattık. İmalatçılarla uzun deneyler sonunda optimize edip antimikrobiyal bir hastaneyi dünyada ilk defa kurmuş olduk. Bu yeni hastanede de karyolalarımız yıkanabilir. Karyolaları yıkayabilmek için de en az 30 milyon TL ilave bir yıkama ünitesi aldık. İnsan sağlığına yatırdığınız para, size para olarak dönmeyebilir ama sevap ve mutluluk olarak döner. Yeteri kadar tedbir almayıp bir hastanın ölümüne sebep olduysanız o vicdan azabı size yeter. Ben şükrediyorum böyle bir hastaneyi üniversitemizin araştırmasıyla kurabildik. Zaten o molekül şu anda dünyada bir tek bizde var ve patentli. Üniversitemizdeki biyoteknoloji laboratuvarlarında 500\'ün üzerinde bilim adamı çalışıyor\" ifadelerini kullandı.





AKADEMİSYENLERİMİZİN ÇALIŞMALARININ ÜRÜNÜ





Yeditepe Üniversitesi laboratuvarlarında kapsamlı çalışmalar yaptıklarının altını çizen Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ise şunları söyledi:





\"Üniversitemizde kendi laboratuvarlarımızda araştırmacılarımız tarafından geliştirilmiş antimikrobiyal maddeyi hastanemizde kullandık. Bu üniversitemiz adına büyük bir mutluluk. Buna benzer çalışmaları birçok alanda da devam ettiriyoruz.\"