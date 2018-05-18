(Görüntülü)  Bedia Akartürk'ten kadın çalışanlara mini konser

BURSA, (DHA)- TÜRK halk müziğinin sevilen sanatçılarından Bedia Akartürk, Bursa\'da ziyaret ettiği kestane şekeri fabrikasında kadın çalışanları kırmayarak \'Zahidem’ türküsünü söyledi.



Kardelen Kestane Şekeri tesislerini ziyaret eden Bedia Akartürk, İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün ile sohbet edip fabrika hakkında bilgi aldı. Akartürk, daha sonra fabrikayı gezdi. Bedia Akartürk, kadın çalışanların çoğunlukta olduğu üretim bölümü ziyareti sırasında gördüğü ilgi karşısından oldukça duygulandı. Tesislere tam not veren Akartürk, \"Çok titizlikle hazırlanan kestane şekerinin üretimini yerinde görmekten çok memnun kaldım. Tesisin güzelliği ve işçilerinin rahat etmesi için verilen imkanlar tartışılmaz, hakikaten çok güzel\" dedi.



Bedia Akartürk, daha sonra kadın çalışanların isteğini kıramayıp \'Zahidem\' türküsünü söyledi.





