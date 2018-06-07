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Politika

(Görüntülü) BBP Lideri Destici: ‘Apoletini sökeceğim' diyenin ciğerini sökerler

ANKARA, (DHA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muharrem İnce’nin “Cumhurbaşkanı’nı alkışlayan generalin apoletlerini sökerim” sözlerine sert cevap verdi

07 Haziran 2018 19:13

ANKARA, (DHA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muharrem İnce’nin “Cumhurbaşkanı’nı alkışlayan generalin apoletlerini sökerim” sözlerine sert cevap verdi. İnce’nin sözlerini, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin tamamına yapılmış büyük bir hakaret olarak niteleyen Destici, “Onlar edebinden dolayı konuşmuyor. Yoksa ‘Apoletini sökeceğim’ diyenin ciğerini sökerler” dedi. Ankara’da gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Mustafa Destici, CHP’lilerin darbeci zihniyette olmayan generallere karşı bir tahammülsüzlüğü olduğunu söyledi. CHP’nin kendi görüşüne uymayan birisi iktidara geldiğinde askerin müdahale etmesi beklentisinde olduğunu belirten Destici, “Halen aynı özlemi duyuyorlar” diye konuştu. Mustafa Destici şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı’nı alkışlayan bir generalin apoletlerini sökeceğini ifade etmesi, gerçekten hiç şık değil, çok yanlış, çok da çirkin ve kabul edilemez bir davranış. TSK’nın tamamına yapılmış büyük bir hakarettir. Yani ne yapmış da apoletlerini sökecekmiş? Cumhurbaşkanını alkışlamış! Yani biz bunu istemiyor muyuz? Darbeci zihniyet gitsin ve herkes milli iradeye ram olsun, milli iradeye boyun eğsin. Yani millet kimi seçmişse ona tabi olsun ve onunla birlikte devleti yönetsin. Cumhurbaşkanını alkışlıyor, başka birisini alkışlamıyor. Dolayısıyla ben yanlış buluyorum. Terörle mücadelede bizim askerlerimiz, komutanlarımız kahraman, o komutanımız da büyük bir kahraman. 15 Temmuz’da da kendisini ispatlamış, hain PKK terör örgütüne karşı da, IŞİD’E karşı da kendini ispatlamış bir generalimiz. Tabii onlar edebinden konuşmuyorlar. Yoksa onlar ‘Apoletini sökeceğim’ diyenlerin ciğerini sökerler aslında.”

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