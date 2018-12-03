(Görüntülü) BAU'dan genç mucitlere Mekatronik Laboratuvarı

İSTANBUL, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü bünyesinde kurulan “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Laboratuvarı” düzenlenen törenle açıldı. Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin hayal ettikleri projeleri tasarlamaları amacıyla kurulan “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Laboratuvarı”nın açılış törenine, BAU Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ali Güngör, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Nafiz Arıca, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Şirin Karadeniz, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ katıldı. Açılış konuşmasını yapan Özlem Dağ, \"Hedefimiz, iyi, doğru ve güzel olan her şeyi paylaşmak ve ileriye taşımak. Burası bu nedenle sadece bir laboratuvar değil. Burası Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisemizin Kurucu Müdürlerinden Tolga Hoca’nın birkaç yıldır üniversite ile birlikte çaba gösterdiği bir yer\" dedi. Dağ, öğrencilere, kendilerine tüm imkanları sunan hocalarından mümkün olduğunca fazla faydalanmaları tavsiyesinde bulundu. \"HAYATIMIZA DOKUNACAK ÜRÜNLERİ GELİŞTİRECEKLER\" Öğrencilerin laboratuvarda birçok proje geliştirebileceğini söyleyen Prof. Dr. Nafiz Arıca, \"Bahçeşehir Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi\'nin Mekatronik Laboratuvarını açıyoruz. Mühendislik Fakültesi\'nin birçok bölümünü ilgilendiren, öğrencilerin fikirlerini ürünleştirmede gerekli olan, ufak bir workshop olarak bu merkezi açtık. Öğrencilerimiz akıllarındaki birçok sistemi burada geliştirebilecekler. Bizim hayatımızı iyileştirecek çok sayıda ürün burada geliştirilecek. Benim onlara inancım tam. Başaracaklarına, ülkemizi 2023\'teki hedeflerimize ulaşmamızda önemli faydalar sağlayacaklarına inanıyorum\" diye konuştu. Öğrenciler açılış töreninde geliştirdikleri projeleri de tanıtma fırsatı buldu.