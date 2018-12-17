(Görüntülü) Başkan Zolan: Her partinin kendi adayını çıkarması, benim tercihim olurdu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Osman Zolan, yapılacak yerel seçim öncesinde parti ittifaklarını değerlendirerek, \"Yerel seçimlerde her partinin kendi adayını çıkarması benim tercihim olurdu\" dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti\'nde (DGC) basın mensuplarına yönelik düzenlenen \'Kent Haberciliği\' eğitim seminerine katıldı. Zolan, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. 31 Mart yerel seçimleri için partilerin kentte yaptığı ittifak çalışmalarını değerlendiren Zolan, \"Seçimlerde konjonktürler farklı boyutlara geçti. Siyasi partiler, kendine yakın partilerle güç birlikleri yapma noktasına geldi. Demokrasi demek, çok seslilik demek. Yerel seçimlerde her partinin kendi adayını çıkarması, benim tercihim olurdu. Her parti kendi adayını çıkararak halkımıza daha çok tercih ve aday sunmak, vatandaşlarımıza daha çok seçme hakkı tanımak, demokrasinin daha iyi işlemesi anlamında önemli. Artık başkanlık sistemiyle başlayan ikili seçimlere doğru gidiliyor. Asgari müşterekte bir araya gelebilecek siyasi görüşler, partiler birleşerek, bir adayda yürümesinin de artıları var. Benim tercihim demokrasi anlamında çok adaylı seçimler. Ama yüzde 50\'yi de geçen bir başkan arzusudur. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz\" diye konuştu. \'YUKARIDAN ALINAN KARARLAR YERELDE SIKINTI VEREBİLİR\' Yerel seçimlerdeki atmosferin genel seçimlerden farklı olduğuna dikkat çeken Zolan, \"Partilerle beraber olunur, ama esas önemli olan vatandaşlarla beraber olmaktır. Sandıkta birleşimi sağlamaktır. Yerel seçimler çok farklıdır, genel seçimlere benzemez. Aday daha öne çıkar. Milliyetçi Hareket Partisi, Denizli\'deki adayını geri çekti. Tabii bu önemlidir ve önemsiyoruz. Bu seçimlerde güzel sonuçlar olacak. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi, Denizli\'de İYİ Parti ile birleşme konusunda bir karar almış. Yukarıdan alınan kararlar, yerelde de sıkıntılara sebebiyet verebilir. Sonuçta tek ağızdan çıkanlarla sonuca ulaşmak yerel seçimlerde çok zordur. Denizli\'de yaşayan vatandaşlarımız yerel yönetimlere oy verirken, mutlaka değişik ölçülere bakarak oy verecek. Parti olayı biraz daha geri planda kalabilir diye düşünüyorum\" diye konuştu.