(Görüntülü) Başkan Demircan Sancaktepe Kitap Fuarı'nda okuyucularıyla buluştu

İSTANBUL,(DHA)- Kitapseverlerin heyecanla beklediği Sancaktepe Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da “Bir Sistem Tartışması” isimli kitabıyla fuardaki yerini alarak okuyucularıyla buluşturdu.





Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Sancaktepe Kitap fuarı, çok sayıda yazar ve şairi; söyleşi, şiir dinletisi ve imza günlerinde okuyucularıyla biraraya getirdi. Fuarın açılışı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Fuara katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’da “Bir Sistem Tartışması” isimli kitabıyla fuardaki yerini aldı ve Kent Meydan Part\'ta kitabını imzaladı. Beyoğlu Belediyesi standının da ilgi gördüğü fuar ziyaretçilerden tam not aldı.





“KENDİ DÜŞÜNCELERİMİZİ KİTAP YOLUYLA AKTARDIK”





Fuarın açılışının ardından Başkan Ahmet Misbah Demircan kitabının içeriği hakkında bilgi vererek ” Bugün de aynı senaryolar başka şekilde gündemimizde. Öte yandan bir de ekonominin gelişmesiyle birlikte, idari yapıda yapılması gereken revizyonlar önümüzde duruyor. Yerel yönetici olarak geçen 15 yılda acaba daha farklı neler yapabiliriz, neleri yaparsak üretime katkı sağlayabiliriz, gibi soruların arayışı çerçevesinde yazılmış bir kitap. Böylelikle biz de kendi düşüncelerimizi, birikimlerimizi, kitap yoluyla aktardık” dedi.





7’nci Sancaktepe Kitap Fuarı 30 Eylül’de sona erecek.