(Görüntülü) Başkan Altınok Öz bir kez daha aday

İSTANBUL, (DHA) - KARTAL Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlığı görevine yeniden talip olduğunu açıkladı. Öz, yaptığı açıklamada, ?Üçüncü dönem belediye başkanlığı ve CHP?nin yereldeki iktidarı için huzurlarınızdayım. Kendimi size emanet ediyorum? dedi. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, CHP Kartal İlçe Başkanlığı?na eşi Feraye Öz ile birlikte gelerek aday adaylığı başvurusunda bulundu. CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, ilçe protokolü ve çok sayıda partilinin katıldığı basın toplantısında Kartal Belediye Başkanlığı?na bir kez daha talip olduğunu açıklayan Öz, 2014 yılında Twitter hesabında yaptığı ?Kartal hakkınızı helal edin? paylaşımının bugün de canlılığını koruduğuna vurgu yaptı. \"BABAMIN KEMİKLERİNİ SIZLATMADAN GÖREV YAPTIM\" Öz, konuşmasının devamında, ?2008 yılında emekli olup emekli yaşamımı sürecekken ülkenin bu durumundan dolayı benimle birlikte aynı hassasiyeti taşıyan eşimin, geçmiş yıllarda hizmet ettiğim hastalarımın, halkımızın desteği ile 2009 yılında belediye başkanı oldum. 2014 yılında gece yarısı aday değilsin dendiğinde, saat 23.46?da bir tweet attım. 5 yıl partimin ilkelerine ters düşmeden ve rahmetli babamın kemiklerini sızlatmadan görev yaptım. ?Kartal hakkınızı helal edin? dedim. Aradan 10 yıl geçti. O \'tweet\' bugün yine canlılığını koruyor? diye konuştu. Altınok Öz, iki dönemlik belediye başkanlığı görevinden sonra bir daha aday olmayacağını açıklamasına rağmen yeniden aday adayı olmasını şu sözlerle açıkladı: ?Üçüncü dönem de müracaat ettiğim takdirde ?Özü de bir sözü de bir Altınok Öz?e ters düşeceğim için adaylık müracaatımı yapmayacağım. Eğer partim bana görev verirse ve bu görev hangi noktada olursa o yolda yürüyeceğimi söyledim. Bir algı oluşturuldu ?Altınok hizmetten kaçıyor mu, aday olmayacak mı?? Bu algı insanlarda karabulut üzerine çöker gibi durum yarattı. Ama bugün partimin yetkililerinin verdiği emir ile aday adaylığı başvurumu yapıyorum. Ben iki dönem olacağım dedim ama halka bir söz vermiştim. Bu söz neydi? Kartal?da riskli alan ilan ettiğimiz merkez var. Buranın planlama yetkisini o zamanki Bakan Erdoğan Bayraktar Kartal Belediyesi?ne verdi. O dönem CHP?li iki belediyeye bu görev verildi. Birisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen?e, diğeri de Kartal?da Altınok Öz?e. O zaman o riskli alan için şu sözlerimi de söylemiş oldum; ?Burası başlayana kadar belediye başkanıyım? dedim. Şimdi o dönem başlıyor.\" (Tür: İstanbul)