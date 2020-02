(Görüntülü) Başbakan Yıldırım İzmir'de konuştu - 2

Başbakan Yıldırım: İttifakın gizli ortağı HDP\'dir (2)

BAYINDIR VE TORBALI’DA PARTİLİLERE SESLENDİ



Başbakan Binali Yıldırım, Aydın\'daki mitingin ardından İzmir\'in Bayındır ve Torbalı ilçesinde partililere seslendi. Muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarını eleştiren Yıldırım, \"Dolaşa dolaşa kördüğüm oldular, başları döndü. Millet rağbet eder mi? Ne diyor meydanlarda \'AK Parti ne yaptıysa yıkacağız\', siz yıkım ekibi misiniz kardeşim, millet size yapılanları yıkın diye mi oy verecek?\" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, İzmir\'in Bayındır ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı\'nda parti otobüsü üzerinden vatandaşlara seslendi. Yarından sonra bayram yaşanacağını ifade eden Başbakan Yıldırım, \"Biliyorsunuz adaylar meydanda dolaşıyor. 2 aydır dolaşıyorlar. Dolaşa dolaşa kördüğüm oldular, başları döndü. Millet rağbet eder mi? Ne diyor meydanlarda \'AK Parti ne yaptıysa yıkacağız\', siz yıkım ekibi misiniz kardeşim, millet size yapılanları yıkın diye mi oy verecek?\" diye konuştu.



Türkiye\'ye 15 yılda 20 bin kilometre bölünmüş yol, bin 245 hastane yaptıklarını, ülkeyi 3.5 kat büyüttüklerini, ihracatı katladıklarını, FETÖ\'cülere hak ettikleri dersi verdiklerini söyleyen Yıldırım, \"Siz bu adayların hiç ağızlarını açıp da PKK ve FETÖ ile mücadele için ne yapacaklarını söylediklerini duydunuz mu? 4 parti ittifakı var ama bir de bunların gizli ittifakı var, gizli ortağı var. O da HDP\'dir, PKK\'dır. Türkiye\'nin üzerinde bir plan oynanıyor, güneyimizde bir terör devleti kurmaya çalışıyorlar. Amaç Türkiye\'nin bölgedeki etkinliğini azaltmak. Bölgede istikrarsızlığı, ekonomik krizi, toplumsal krizi beraberinde getirmek. Torbalı\'dan Bayındır\'a bölünmüş yol yaptık. Tire Belevi yolunu da yaptık. Ödemiş\'ten Kiraz\'a demiryolunu uzattık\" diye konuştu. Bayındır\'a doğalgaz getirdiklerini, şimdi bütün mahallelere yaygınlaştırdıklarını, bölgede baraj ve hastane yapımı için de çalışmaların sürdüğünü aktaran Yıldırım, ilçeye 4 yıllık fakülte açacaklarını ve hayvan hastanesi kuracaklarını da söyledi.



\'KOLTUĞU KENDİ İSTEĞİMLE BIRAKIYORUM\'



Başbakan Binali Yıldırım, Bayındır ilçesinde halka seslendikten sonra bugün düzenlediği mitinglerin sonuncusunu Torbalı ilçesinin Ayrancılar Mahallesi\'nde yaptı. Ayrancılar Kapalı Pazaryeri\'nde düzenlenen mitingle halka seslenen Başbakan Yıldırım, son başbakan olduğunu ve koltuğu kendi isteği ile bıraktığını belirterek, \"Ben Başbakanlık koltuğumu kendi isteğim ile bırakıyorum. Bu sistemi getirmek için gayret ettim. Ben koltuğu bırakmak için gece gündüz milletim ile konuşuyorum, dertleşiyorum. Muhalefet adayları da diyor ki \'Biz bu Başbakanı anlayamıyoruz. Herkes koltuk kapmak için kavga ediyor, bu da koltuğu bırakmak için kendini parçalıyor\' Siz anlamazsınız. Mesele memleket meselesi ise bir Ali gider Binali gelir\" diye konuştu.



Başbakan Binali Yıldırım\'ın miting yaptığı alanda üzerinde, \'Torbalı\'ya hoş geldin bir tanesi\' yazılı pankartlar asıldı. Programa yaklaşık 1,5 saat gecikme ile gelen Başbakan Binali Yıldırım, \'Gecikme için kurusa bakmayın\' dedi ve geç kalma gerekçesini açıkladı. Yıldırım, \"Ayrancılar, Torbalı Ege\'nin incisi. İzmir\'in güzel insanları. Hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Gecikme için kusurumuza bakmayın. Çiçeğin başkenti Bayındır\'a da uğradık. Bütün İzmirli kardeşlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Son toplantımızı yapıyoruz. Sizlere milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan\'ın selamını getirdim. 81 ilden size selam getirdim. Ayrancılar hazır mısın? Pazar günü yeni bir zafere imza atacak mısınız? Milletin adamı Erdoğan\'ı ilk turda Cumhurbaşkanı seçecek miyiz? Cumhur İttifakı\'nı güçlü bir şekilde meclise gönderecek miyiz? Güçlü meclis, hükümet, Türkiye için \'Evet\'. Vakit İzmir vakti, vakit Türkiye vakti. Durmak yok yola devam\" dedi.



\'TERÖRÜ TÜRKİYE GÜNDEMİNDEN ÇIKARDIK\'



Bu seçimde iki tarafın olduğunu, bir tarafta yıkım ekibinin bulunduğunu, diğer tarafta ise yapım ekibi olduğunu söyleyen Yıldırım, \"Bir tarafta \'Türkiye\'yi daha fazla kalkındıracağım\' diyenler var. Diğer tarafta AK Parti\'nin bütün yaptıklarını \'durduracağım\' diyenler var. Ayrancılar; daha çok üretim, yatırım, iş işçin çalışanları seçmeye hazır mısınız? \'Bunlara ne gerek var, bu eserlere ne gerek var\' diyenlere dur demeye var mısınız? Türkiye\'yi 15 yılda 3,5 kat büyüttük. Bir yandan kalkınmayı sağlarken diğer yandan da kumpaslara, darbelere karşı dimdik durduk. Bayrağı indirmedik, ezanları dindirmedik. PKK\'nın, FETÖ\'nün, DAEŞ\'in ülkemizde hayat hakkı bulmaması için gece gündüz çalıştık, sizlerin desteği ile terörü Türkiye gündeminden çıkardık. Muhalefet liderlerinin beyannamelerinde 15 Temmuz yok, FETÖ, PKK yok. Türkiye\'nin beka meselesi olan, kardeşliğimize en büyük zevali veren terör örgütleri sizin hedefiniz olmayacak da ne olacak? 16 yıldır ülkemiz için ne yaptıysak bütün engellere rağmen yaptık\" ifadelerini kullandı.



\'MUHARREM İNCE BU İŞLERDEN ANLAMAZ\'



Konuşmasında ekonomiye dair de mesajlar veren Başbakan Yıldırım, \"Ekonomimiz sapasağlamdır evelallah. Küresel krize rağmen yüzde 7.4 büyüdük. Muharrem İnce bu işlerden anlamadığı için, \'7,5 büyüdük de ne oldu, size yansıyan bir şey var mı\' diyor. Onlar anlamaz ama rakamları dili her şeyi anlatır\" diye konuştu.



Geçen yıl 9 milyon vatandaşın tatilini yurt dışında geçirdiğini söyleyen Yıldırım, \"Türkiye büyümediyse bu nasıl oldu?\" diye sordu.



\"Sen bu işerden anlamazsın Muharrem bey. Ayrancılar ince eleyip sık dokuyacak mısınız? İnce\'yi eleyip Erdoğan\'ı seçecek misiniz\" sözleri ile halka seslenen Yıldırım, \"16 yıl boyunca emaneti Erdoğan\'a teslim ettiniz, AK Parti\'ye teslim ettiniz. Sizin başınızı öne eğecek hiç bir şey yapmadık. Türkiye\'yi 3,5 kat büyüttük. AK Parti demek daha fazla demokrasi, kalkınma büyük Türkiye demektir. Yaparsa AK Parti yapar. Meydanlara inip boş vaatlerde bulunmaktan kolay bir şey yok. Adama sorarlar bugüne kadar yaptığınız bir hizmet var mı? Torbalı devlet hastanesini kim yaptı. Bölünmüş yolu kim yaptı, İzban\'ı Torbalı\'ya kim getirdi. Selçuk\'a kim uzattı? Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Eseri olmayanın yerinde yeller eser\" dedi.



İZMİR\'E YAPILAN YATIRIMLARI ANLATTI



Milli menfaatlerimize uygun ne yaparsak bunlar \'İstemezdik\' diyor ve mahkemeye veriyor. Ama biz onlara inat projeleri yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Selçuk\'a deniz geliyor, Selçuk Antik Limanı\'nı yapıyoruz. Bu yıkım ekibine rağmen yaptık. Bunların Türkiye\'sinde özgürlükler baskı altındaydı. AK Parti Türkiye\'de düşünceye, etnik kimliğe yönelik baskıları kaldırdı. Tek millet, tek bayrak, tek devlet. Bu bizim vazgeçilmezimizdir. Bu millet 16 yılın kazanımlarından vazgeçer mi? 24 Haziran\'da durmak yol yola devam diyecek miyiz? İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün diyecek misiniz? İktidara geldiğimizde bölgecilik, ayrım gayrım yapmadık. Hiçbir şehrimizi, insanımızı ihmal etmedik. Güzel İzmir\'i de ihmal etmedik. İzmir\'i ihmal eden Türkiye\'yi de ihmal eder. İzmir\'i her alanda geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. 66 katrilyon yatırım yaptık. 14 bin derslik daha yaptık. Çocuklarımızın kaliteli ortamda eğitim almaları için çalışıyoruz. Sağlığınız bize emanet merak etmeyin. 16 yılda İzmir\'e 31 hastane yaptık. 74 tane birinci basamak sağlık tesisi yaptık. İzmir\'e ilk şehir hastanesini 2 bin 60 yataklı hastaneyi yapıyoruz. Bin 200 yataklı Tınaztepe Sağlık Kampüsü\'nü yapacağız. Foça, Menderes, Selçuk Kınık devlet hastanelerinin yapımı devam ediyor. 403 kilometre yol yaptık. Sabuncubeli tünellerini açtık mı? İzmir çevre yolunu açtık mı? Yeni bir havalimanı da Alaçatı\'ya yapıyoruz. İzmir\'i İstanbul\'a otoyol ile bağlıyoruz. İzmir-İstanbul arası 3 saate iniyor. Hızlı tren de geliyor. Uşağa kadar yapıldı. 3 yıl sonra Hızlı tren ile İzmir-Ankara arası 3,5 saate iniyor. Belevi-Tire yolu yapımı devam ediyor. 2011\'den beri sizin milletvekiliniz olarak İzmir\'e, ülkemize bakan olarak ve son iki yıl da başbakan olarak hizmetler yaptım\" diye konuştu.



İLK TUR MESAJI



Pazar günü seçimlerin olduğunu hatırlatan Yıldırım, \"Torbalı\'ya 55 yeni okul yaptık. Kalabalık sınıflara son verdik. Torbalı-Ödemiş yolunu otoyol kalitesinde yaptık. İzban yaya alt geçidi yaptık. 300 bin kilit taşı ile Torbalı\'nın her tarafını yaptık. 100 yataklı huzur evi yaparak yaşlılarımızın hizmetine sunduk mu? 100 adet çocuk oyun parkı yaptık. 9 muhtarlık binası 3 sosyal eğitim tesisi yaptık. Belediyemize yeni hizmet binası yapıyoruz, açacağız Ekim\'de. 25 bin metrekarelik şehir parkı yapıyoruz. Millet Bahçesi yapıyoruz\" dedi.



Alandaki kalabalığa \"Yapılan hizmetleri durdurmaya çalışan yıkım ekibine Pazar günü iyi bir ders verecek miyiz?\" diye soran Başbakan Yıldırım, \"Oylarınızı daha çok kalkınma ve refah için arttırmaya hazır mısınız? İlk turda Cumhurbaşkanını seçecek miyiz? Birlikte yarınlarımızı inşa ediyoruz. Hedefimize kararlı şekilde yürüyeceğiz. Torbalı hazır mısın? Güçlü meclis için Cumhur İttifakı\'nı, MHP-AK Parti kadrolarını meclise gönderecek miyiz?\" diye konuştu.



AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da yaptığı konuşmada \"Yaptığımız yollarımızı kazdı durdu. Kimse merak etmesin arkamızda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım var. Gerekli ödenekleri çıkardık, yollara asfalt döşeyeceğiz. Ama siz sadece AK Parti\'yi desteklediğiniz için 24 Haziran\'da gereken cevabı verecek misiniz?\" dedi.