(Görüntülü) Başbakan Yıldırım Elazığ'da İnce ve Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

Mehmet TÜRK-Burak EMEK-Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, pantisinin Elazığ mitinginde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Muharrem İnce\'yi eleştirdi. Seçimler sırasında yapılan konuşmalarda ölçünün kaçtığını belirten Başbakan Yıldırım, \"Bakın, ölçüyü, ayarı kaçırdılar. Nerdeyse \'sağ elinize güneşi, sol elinize de ayı\' vereceğim diyecekler\" dedi. BAŞBAKAN YILDIRIM, AĞAR İLE PLATFORMA ÇIKTI Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile birlikte geldiği Elazığ\'da, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'ndaki miting platformuna oğlu Elazığ\'dan aday olan İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar ile birlikte çıktı. Selamlama sonrası Elazığlılar\'ın Ramazan ayını kutlayarak konuşmasına başlayan Başbakan Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım\'ın Elazığ\'da öğretmen okulunu okuması nedeniyle biraz Elazığ\'lı olduğunu belirterek, \"Ben biraz Elazığlıyım, biraz da hemşehrinizim hanımdan dolayı. Semiha hanım en güzel yıllarını bu şehirde öğretmen okulunda, sizlerin aranızda geçirdi. Onun için Elazığ\'a gelişi, gidişi, arayı uzatırsak, hanım bize fırça çekiyor, \'kalk gidelim\' diyor. Gene burdayız. Elazığ kararını vermiş mi? Durmak yok yola devam. Allah sizden razı olsun. Gakoşlar işini bitirmiş. Ama ne diyoruz? 5\'te 5 yapıyor muyuz Elazığ? Vakit Elazığ vaktidir, vakit Türkiye vaktidir\" dedi. \"BUGÜNÜ SAYMAZSAK 22 GÜN KALDI\" Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran\'a, 22 gün kaldığını, Türkiye\'nin 100\'üncü yıl destanı yacaklarını da ifade ederek, \" Türkiye\'nin 100\'üncü yılının destanını yazmaya hazır mı Elazığ? Yeni bir rekora imza atacak mı Elazığ? Elazığ, her zaman bizim yanımızda odu. 2014 Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 70 dedi, Recep Tayyip Erdoğan\'ı seçti. 16 Nisan halk oylamasında yüzde 70 yetmez dedi ve yüzde 72\'ye çıkardınız. Yine evet dediniz. Şimdi hedef yüzde 75\'in üzeri tamam mı?\" diye konuştu. CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu da konuşmasında eleştiren Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Adaylar çıktı meydana. Yalan, dolan her şey var. Şimdi diyor ki, CHP adayı Muharem bey; Ne diyor? Efendim diyor ki, \'ben işbaşına gelirsem yerli araba yapımını durduracağım, Kanal İstanbul projesini iptal edeceğim.\' Kardeşim daha ne vaaatler, ne vaatler. Bakın ölçüyü, ayarı kaçırdılar. Nerdeyse \'sağ elinize güneşi, sol elinize de ayı\' vereceğim diyecekler. Genel başkanları ne diyor peki? Kemal bey? \'Biz bu seçimi kazanırsak tekrar Cumhurbaşkanlığı sistemini iptal edeceğiz, eski sisteme döneceğiz.\' Peki eski sistemde ne var? Başbakanlık var, parlamenter sistem var, Cumhurbaşkanı eski sistemde sembolik, hiç bir yetkisi yok. Peki senin yetkin olmadığı halde bu sözleri, bu vaatleri nasıl veriyorsun. Elazığlı gakoşlar sormaz mı? Hepsi sözbirliği yapmışlar, \'biz eskiye döneceğiz\' diyorlar. 16 Nisan belli ki bunlara ağır gelmiş. Halk oylamasını halen hazmedemediniz, işte 24 Haziran. Bir ders daha verelim mi Elazığ?. 15 Temmuz olayları sırasında 251 kişinin şehit oldu, 2 bin 193 kişide yaralandı. Peki size soruyorum; bu FETO\'nun bu kadar yaptığından sonra 15 Temmuz\'u yaşamadık mı? 251 karndeşimizi şehit etmediler mi? 2 bin 193 vatandaşımızı yaralamadılar mı, gazi olmadılard mı? O gece alçaklar bayrağımızı indirmeye çalıştılar. Demokrasimizi yıkmaya, ülkemizi mahfetmeye çalıştılar. Ama bir yiğit çıktı, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve arkadaşları çıktı dedi ki, ey ahali inin meydana, meydana inip alçaklara dersini verdiniz mi? Bayrakar inmedi, ezanlar dinmedi. Alçaklar da derslerini aldı.\" \"MİLLET GİDER MERSİN\'E, BUNLAR GİDER TERSİNE\" Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin TİKA\'ya kapatacağını söylediğini de ifade ederek, \"Muharrem İnce, \'TİKA\'yı kapatacağım\' diyor. TİKA, FETO\'nun en fazla nefret ettiği kuruluştur. TİKA ne yapıyor? Saray Bosna\'da Sırpların yıktığı köprülerü yapıyor. Afrikalalılar\'a su götürüyor. Türkiye\'nin tarihine sahip çıkıyor. Peki senin tarihine, geçmişine hiç mi saygın yok? TİKA gibi 25 ülkede bizi temsil edip, bayrağımızı dalgalandıran garip gurabaya yardım eden, ülkenin tanıtımını yapan bu kuruluşu katapmaya mı karar verdin? Hiç merak etme Elazığ müsade etmez. Birisi de çıkmış diyor ki , \'ya hızlı tren Sivas\'a iyi olmadı\' diyor. Hızlı tren gelirse Sivas\'ta göç olur diyor. Bir asır öncede kalmış. Millet gider Mersin\'e bunlar gider tersine. Başka bir şey yok. Bakıyorsunuz hep geriyi işaret ediyor, hiç ileriyi işaret eden yok. Ama biz daima ileriyi işaret ediyoruz, kutlu yürüyüşe devam mı? Bunların aklı, fikri yıkmak, bozmak. Önce bir iş yapın, \'eserimiz var\' diyin. Var olanları yıkmak kolaydır. Yapmaya talip olun. Ama bunların o tarakta bezi yok\" diye konuştu. \"BU MİRAS YEDİCİLERE OSMANLI TOKADI VURMAYA HAZIR MISINIZ?\" Hamasetle, boş laflarla kimsenin milletin karşısına çıkmaması gerektiğini savunan Başbakan Binali Yıldırım, \"Yeni sistemde laf üstüne laf yok, taş üstüne taş koyanlarla yola devam. Hamasetle, boş lafla muhalefet edebiyatıyla hiç kimse bu milletin karşısına çıkmasın. 24 Haziran güçlü demokrasi, yüzü millete dönük siyasetin miladı olacak. Elazığ, 24 Haziran\'da milletin mirasına gözdiken, bu miras yedicilere Osmanlı tokadı vurmaya hazır mısınız?\" ifadelerini kullandı. Başbakan Binali Yıldırım, Elazığ\'da yaptıkları yatırımları anlatarek, tarihi Harput Kalesi\'nin de UNESCO kültür miras listesine girdiğini belirterek, \"21 Haziran\'da Elazığ\'da stadyumun temelini atıyoruz. Stadyum üzerinden siyaset yapanlar, yalan üretenlere kötü haberim var. 21 Haziran\'da ilk kazmayı vuruyoruz, hayırlı, uğurlu olsun\" dedi. Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra yürüyerek yakındaki Valilik Binası\'na geçti.