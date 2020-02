(Görüntülü )Başbakan Yıldırım: Bunların aklı, fikri; yıkmak, bozmak (2)

BAŞBAKAN YILDIRIM, BATMAN\'DA Elazığ mitinginden sonra Batman\'a geçen Başbakan Binali Yıldırım, valilik önündeki Adalet Caddesi\'nde yapılan mitingde konuştu. Batman\'ın, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a bu kutlu yürüyüşte sahip çıktığını ve her zaman kendileri ile birlikte olduğu için şükranlarını sunduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, \"Batman 15 Temmuz\'da meydandaydı, alçaklara dersini verdi. Alçaklara gereken cezaları verdiniz. Sağ olun\" dedi. \'HDP ÖZGÜR BİR PARTİ DEĞİL, KANDİL\'İN EMRİNDEDİR\' Başbakan Yıldırım, kardeşliği bozmak isteyen bölücü terör örgütüne fırsat verilmemesini, Batmanlıların her zaman devletimizin yanında teröre karşı dik durduğunu ifade ederek, \"Bu ülke terörden çok çekti. 40 yıldır bu bölge halkı bedel ödüyor. PKK\'nın Kürtler gibi bir sorunu yoktur. Kürtlerin de, Türklerin de PKK gibi bir sorunu var. Kobani de olaylar oldu. Orada 220 bin Kürt kardeşimiz buraya sığındı, biz onlara kucak açtık. Batman\'da bir pankart var. \'Gençler okumak istiyor\'. Evet, gençler okuyacak, dağa çıkmayacak. Sevgi ve birlik beraberlikle birbirimize daha çok kenetleyeceğiz. Birlikte Türkiye olacağız. Ülkemizi ve milletimizi tehdit edenleri, sabırla yok edeceğiz. Sen, ben davasını bir kenara bırakıp, düşmana karşı cesur olacağız. Biz neden Afrin\'e gittik. Çünkü, bu alçak terör örgütü Kürtlere de Araplara da zulüm etti. Onları evlerinden uzaklaştırdı. Oraya gitme nedenimiz, onların can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Bütün vatandaşlarımız başımızın tacıdır. Bu ülkenin tek bir evladının kaybolmasına rıza göstermeyiz. Bir tek gencimizi terör örgütüne feda etmeyiz. Bizim HDP ile sorunumuz yok, HDP özgür bir parti değil, Kandil\'in emrindedir. Sizlerin emrinde değil, dağ ne diyorsa onu yerine getiriyorlar. PKK\'ya açıkça karşı dursunlar, başımızın üstünde yeri var. Dost kim, düşman kim iyi bileceğiz. Bölgemizde oynanan oyunlara kayıtsız kalmayacağız. Gençlerimize daha güzel gelecek hazırlayacağız\" diye konuştu. \'ESKİ DARBELERİN ARKASINDA CHP VARDI\' Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran\'daki seçimin Türk demokrasi tarihinde dönüm noktası olacağını, darbeler, vesayetler, terör, ayrımcılık ve bölücülüğün bir daha geri dönmemek üzere tarihe karışacağını söyleyerek, \"Türkiye\'de vesayet denince akla CHP gelir. Eski darbelerin arkasında CHP vardı. CHP adayı diyor ki, \'Amerikalar beni aradı, FETÖ\'nün iadesini yanlış talep etmişsiniz\'. Sayın İnce, Amerika\'dan kim sizi aradı? Pensilvanya mı, Teksas\'tan mı aradılar. Bu işi öğrenmek istiyorsan Adalet Bakanlığımıza git öğrenirsin. Sen bu memleketin cumhurbaşkanı adayısın. Sözlerine dikkat etmelisin. Bunların daha öğrenecek çok şeyleri var. AK Parti hareketi, dürüstlüğü siyasetin merkezine alan bir partidir. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüyoruz. Kimimiz, esmer, kimimiz sarışın, kimimizin saçı kara. Ama gözyaşlarımızın rengi birdir\" dedi. \'MESELE MEMLEKET MESELESİ OLUNCA GÜCÜMÜZÜ BİRLEŞTİRECEĞİZ\' Cumhur İttifakı olarak MHP ve BBP ile ittifaka girdiklerini, bazıların bu ittifakı yapmalarından dolayı kendilerini eleştirdiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, \"Güney sınırlarımızda neler olduğunu görüyoruz. Mesele memleket meselesi olunca gücümüzü birleştireceğiz. Her yerde bir olacağız. Doğu, batı, kuzey, güney bizimdir. Biz bir Allah\'ın kuluyuz. Ülkemizin milletimizin yarınları için el ele vereceğiz\" diye konuştu. Başbakan Yıldırım, bu yıl dağa çıkan gençlerinin olmadığını, terör örgütüne yurt içinde bu yıl gereken dersi verdiklerini söyledi. Anadilde eğitimi serbest bıraktıklarını, Irak ve Suriye\'deki Kürt kardeşleri ile bir dertlerinin de olmadığını söyleyen Yıldırım, \"Tek derdimiz, gençlerimizin hayatını karartan terör örgütleridir. Engelleri aşa aşa yolumuza devam edeceğiz. El ele verdik, birlik olduk. Bu davayı birlikte sahiplendik. Erdoğan\'ın arkasında 15 Temmuz\'da nasıl durduysak, 24 Haziran\'da da aynı şekilde durmaya hazır mısınız?\" dedi. BATMAN’A 15 BİN KİŞİLİK YENİ STADYUM Batman\'a 15 bin kişilik yeni stadyum yapacaklarını, mevcut stadyumu da millet bahçesi yapacaklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, \"500 yataklı bir hastane yapılmasını planlıyoruz. Terör azalınca huzur artınca Batman\'a gelen turist sayısı arttı. Ilısu Barajı bitmek üzere. Baraj bittiğinde ülkemize 1,5 milyar dolar katkı sağlayacak. Batman\'a deniz geliyor, deniz. Hasankeyf tarihi ilçemizin yeri tamamıyla yeri değişti. Tarihi eserleri koruma altına alındı. Batman\'ın içme suyu sorununu çözüyoruz. Bu hizmetlerin aralıksız sürmesi için 24 Haziran çok önemli. Yeni bir zafere imza atacak mıyız? Sizlerin destekleriyle aydınlık yarınlara ilerleyeceğiz\" diye konuştu.