(Görüntülü) Başbakan Yıldırım Alevi kanaat önderleri ile bayramlaştı 3

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-BAŞBAKAN Binali Yıldırım;\"1938 Dersim büyük bir acıdır. Bu ülke Dersim\'le yüzleşmelidir. Hiç bir yanlışın arkasında durmak gibi bir lüksümüz yok. Makul olan imkansız olanı değil, makul olanı yapmak açısından elimizde her zaman fırsat var. Bunun için Cemevlerinin statüsünü tartışma alanından çıkarmaya karar verdik.\"







Başbakan Binali Yıldırım, Alevi Kanaat Önderleri ile bayramlaştı. Bakırköy\'de bir otelde düzenlenen programa Binali Yıldırım\'ın yanı sıra eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile davetliler katıldı. Başbakan Yıldırım programın başında \"Haydar Haydar\" türküsünü seslendiren türkücüye eşlik etti.







Başbakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada, \"Anadolu toprakları binlerce yıldır vatanımız. Hepimiz biriz. Farklılıklarımız da bizim en büyük zenginliğimiz. Erzincan\'da doğup, büyümüş biri olarak bu birlikteliğin ne anlama geldiğini bilenlerden biriyim. Hepimizin yolu, Hak Muhammed, Ali yoludur. Rabbimiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz birdir.\" dedi.





\"TERÖR BİZİM BAŞIMIZIN BELASIDIR\"







Tunceli\'ye yaptığı ziyarette edindiği izlenimleri aktaran Yıldırım, \"İnsanlar terörden kurtulmuş olmanın rahatlığı içerindeler. Terör bizim başımızın belasıdır. Terör yüzünden bölgelerimizin gelişmesi gecikti. Yatırımlar gitmedi. Gençlerimiz gelecek umutlarını kaybetti. Bunu istismar eden terör örgütleri bu çocuklarımızı dağa yönlendirdi. Kalem tutması gereken ellere silah tutuşturuldu. Binlerce masum insanın hayatı yok edildi. Bölücü terör örgütü PKK\'nın aslında \'Kürtler\' diye bir sorunu yok. Kürtlerin de, Türklerin de en büyük sorunu PKK\'dır.\" diye konuştu.





\"BU KADAR ZALİMLİK OLUR MU?\"



Başbakan Yıldırım konuşmasının devamında \"Sakarya\'da yaşanan olayı görüyor musunuz? Bunu yapanlara ben \'insan\' demekten utanıyorum. Bu kadar zalimlik olur mu? O da bir can. Bre alçak! Sen onun ayaklarını nasıl kesersin? O cana nasıl kıyarsın? Bizim ecdadımız, geleneğimiz karıncayı incitmeyi bile bir suç görüyor. Bunlar maalesef dönüp, dolaşıp eğitime geliyor. Eğitim işin başı. Mutlaka her yönden eğitimi, her yaşa eriştirmemiz lazım. Toplumda husumet duygularını değil, kardeşlik duygularını çok daha fazla işlememiz lazım. \" ifadelerini kullandı.





\"BU ÜLKE DERSİM\'LE YÜZLEŞMELİDİR\"







Başbakan Yıldırım, \"Zaman şimdi artık acıları küllendirme, geleceğe bakma zamanıdır. 1938 Dersim büyük bir acıdır. Bu ülke Dersim\'le yüzleşmelidir. Hiç bir yanlışın arkasında durmak gibi bir lüksümüz yok. O dönem Dersim\'i yapanların Bugün bunu bir şekilde özeleştirisini yapmalı, hesabını vermelidir. Devlet yanlış yapabilir. Yapmaması gerekir ama yanlış yapılmıştır. Bir daha bu yanlışların olamaması için bu meselenin de ele alınıp, açık, samimi bir şekilde toplumla paylaşılması gerekir. İdam etmek için yaşını büyütüp, öldürdüğünüz o insanların zihinlerindeki acıları küllendirmenin, bir daha yaşanmaması için açık kalplilikle konuşulması gerekir.\" şeklinde konuştu





\"SORUNU OLMAYAN ÖLÜLER VE DELİLERDİR\"







Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:



Toplumun bütün kesimlerinin sorunları var. Sadece Alevi vatandaşlarımızın sorunları yok. Herkesin sorunu var. Sorunu olmayan ölüler ve delilerdir. Sorunları torunlara bırakmayacağız. Hiç bir şeyden çekinmeden cesaretle üzerine gideceğiz. Ama doğru zeminde konuşacağız. Alevi vatandaşlarımızla ilgili aslında meseleleri çözmek için 9-10 tane çalıştay yaptık. Bu meseleyi cesaretle ele aldık. Burada gördüğüm eni konu sorunun tanımında anlaşamamak. Niye anlaşamıyoruz? Öyle bir farklılaşma var ki! Ali\'siz Alevilikten tutun yani Aleviliği tek başına din gibi ifade etmeye çalışana kadar değişik görüşler ortaya çıktı. Burada maalesef bir ortak noktayı yakalayamadık. Benim tespitim bu yönde. Ancak makul olan imkansız olanı değil, makul olanı yapmak açısından elimizde her zaman fırsat var. Bunun için Cemevlerinin statüsünü tartışma alanından çıkarmaya karar verdik.





Öte yandan; programın başında sahne alan türkücünün, oturduğu masaya gelerek mikrofon uzatması üzerine Başbakan Yıldırım \"Haydar Haydar\" türküsüne eşlik etti. Yıldırım\'ın türküyü seslendirmesi salondakiler tarafından ilgiyle karşılandı.