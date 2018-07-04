(Görüntülü) Başbakan Yardımcısı Işık mazbatasını aldı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli İl Seçim Kurulu\'na gelerek mazbatasını aldı. Işık, kazananın demokrasi ve Türkiye olduğunu söyledi.



Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 24 Haziran\'da yapılan 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti\'den milletvekili seçilen İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Cemil Yaman ve Emine Zeybek ile birlikte İl Seçim Kuruluna gelerek mazbatalarını aldı. Seçim günü sandığa giden, tercihini yapan her bir vatandaşa şükran borçlu olduklarını söyleyen Işık, \"Seçim günü Türkiye\'ye yakışan bir olgunluk ortaya konulmuştur. Aslında bu seçimin kazananı bütün milletimizdir. Kazanan milletimiz olmuştur, kazanan demokrasimiz olmuştur, kazanan Türkiye olmuştur. Kocaeli halkı 7 milletvekilliğini AK Parti\'ye, 3 milletvekilliğini Cumhuriyet Halk Partisi\'ne, 1 milletvekilliğini Milliyetçi Hareket Partisi\'ne, 1 milletvekilliğini İYİ Parti\'ye, 1 milletvekilliğini de Halkların Demokratik Partisi\'ne vermiştir. Bu sonuca hepimizin saygı duyması gerekir. Herkesin bu sonucu içine sindirmesi buna göre davranması gerekir. Şehrin menfaatleri söz konusu olduğunda da arzumuz 13 milletvekili arkadaşımızla birlikte hareket etmektir ve bu konudaki çalışmalarımızı parti ayrımı gözetmeksizin sürdürebilmektir. Bunun gayreti içerisinde olacağız\" dedi.