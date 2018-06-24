(Görüntülü) Başbakan Yardımcısı Akdağ: Vatandaşlarımız sandıklara koştu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, annesi Zekiye ve eşi Fatma Akdağ ile birlikte Erzurum\'da oyunu kullandı. Bu seçimin, Cumhuriyet tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olacağına inandığını söyleyen Akdağ, \"Vatandaşlarımız sandıklara koştu\" dedi. Merkez Yakutiye ilçesi Terminal Caddesi\'ndeki Tevfik İleri Anadolu Lisesi\'ne geçerek burada bulunan 1123 No\'lu sandıkta annesi Zekiye ve eşi Fatma Akdağ ile birlikte oyunu kullanan Recep Akdağ, vatandaşlarla sohbet etti. Kullanılan oyların ükeye, vatana ve millete hayırlı uğurlu olmasını dileyen Akdağ okul çıkışında yaptığı açıklamada şunları söyledi: \"Vatandaşlarımız büyük bir sorumlulukla sandıklara koştular. Sabah erken saatlerde de bazı sandıkları ziyaret etmiştim. Gerçekten inanıyorum ki büyük bir katılım olacak. Bu seçimin, Cumhuriyet tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olacağına inanıyorum. Demokrasinin güzelliği bu günlerdir. İki aya yakın süredir partiler, cumhurbaşkanı adayları hepimiz vatandaşlarımızla hemhal olduk, çalıştık, koşturduk, bugün inşallah bunun semeresini milletçe alacağız.\" Öte yandan sağlık ekibinin oy kullanması için hastaneye yaşlı bir kadını getirdiğini gören Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, kutsal bir görev yaptıklarnı belirterek ekibi tebrik etti.