(Görüntülü) Bakan Tüfenkci: Türkiye bir makas değişimi arifesinde

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye\'nin bir makas değişimi arifesinde olduğunu belirterek, \"Bu değişiklikle biz şunu hedefledik; etkin bir yönetimi hedefledik, güçlü meclisi hedefledik\" dedi. Bakan Tüfenkci Malatya\'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'ndan milletvekili aday adaylığı için istifa eden Ahmet Çakır\'ın yerine getirilen Hacı Uğur Polat\'ı ziyaret etti. Ziyarette Bakan Tüfenkci, Polat\'a \'Hayırlı olsun\' dedi. Bakan Tüfenkci, Türkiye\'nin 16 Nisan 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ne \'Evet\' diyerek 24 Haziran\'ı işaret ettiği kaydederek şöyle konuştu: \"O gün sistem değişikliğine \'evet\' diyen halkımız inşallah 24 Haziran\'da da yine oylarıyla bu sistemin uygulamasını kim yapacak onu belirleyecek. O gün bu siteme karşı çıkanlar, o gün bu sistemin bütün yönleriyle eleştirenler bugün biz \'bu sistemi en iyi uygularız\' deyip iş başına geçmek isteyenler o günde ifade ettiğimiz gibi insanlarımız samimi olmalı, insanlarımız tutarlı olmalı ve ilkeli olmalı. Biz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan\'ın önderliğinde hep tutarlı ve ilkeli siyaseti izledik. Türkiye bir makas değişimi arifesinde ve bu değişiklikle biz şunu hedefledik; etkin bir yönetimi hedefledik, güçlü meclisi hedefledik. Bu sistemin iki ayağı var güçlü hükümet güçlü meclis. Mecliste hükümetin uyum içerisinde çalışması Türkiye\'nin 16 yılda AK Parti iktidarlarıyla 3.5 kat büyümesinin üzerine inşallah 2023 hedeflerini yakalaması adına da en az o döneme kadar 2 kat Türkiye\'yi büyütme noktasında hızlanması demektir. İhracatımızı 16 yılda 5 kat artırdık. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle bu oran çok daha yukarılara geçecek. Biz her yıl yaklaşık 1 milyon gencimize iş aş ürettik. İnşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu oranları bu oranları çok daha yukarıya çekme adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmeyi arzuladık Allah\'a hamdolsun milletimiz de onayladı. 24 Haziran seçimleri bir milat, Türkiye için bir milat. Türkiye bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerekir. Şu veya bu kırgınlıkları bahane ederek Türkiye\'nin geleceğine kimse ipotek koymamalı şu veya bu nedenle Türkiye\'nin bekası noktasında oluşturulan cumhur İttifakı noktasında Türkiye\'nin güçlenerek çıkması gerektiğini, çünkü Türkiye\'nin etrafındaki oynanan oyunlara Türkiye\'nin daha dün Afrin\'de gerçekleştirdiği operasyonları, Fırat Kalkanı operasyonlarını, PKK\'ya, KCK\'ya yönelik, terör örgütlerine yönelik operasyonları hatırlarsanız; bu operasyonların taçlanabilmesi için, bu operasyonların kalıcı olabilmesi için istikrar, güven, huzur çok çok önemli. İnşallah 24 Haziran\'da milletimiz bunu gerçekleştirecek. Artık söz ve karar da milletin.\" FOTOĞRAFLI DHA-Politika - Türkiye-Malatya - Taha AYHAN Bakan Tüfenkci: Türkiye bir makas değişimi arifesinde Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye\'nin bir makas değişimi arifesinde olduğunu belirterek, \"Bu değişiklikle biz şunu hedefledik; etkin bir yönetimi hedefledik, güçlü meclisi hedefledik\" dedi. Bakan Tüfenkci Malatya\'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'ndan milletvekili aday adaylığı için istifa eden Ahmet Çakır\'ın yerine getirilen Hacı Uğur Polat\'ı ziyaret etti. Ziyarette Bakan Tüfenkci, Polat\'a \'Hayırlı olsun\' dedi. Bakan Tüfenkci, Türkiye\'nin 16 Nisan 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ne \'Evet\' diyerek 24 Haziran\'ı işaret ettiği kaydederek şöyle konuştu: \"O gün sistem değişikliğine \'evet\' diyen halkımız inşallah 24 Haziran\'da da yine oylarıyla bu sistemin uygulamasını kim yapacak onu belirleyecek. O gün bu siteme karşı çıkanlar, o gün bu sistemin bütün yönleriyle eleştirenler bugün biz \'bu sistemi en iyi uygularız\' deyip iş başına geçmek isteyenler o günde ifade ettiğimiz gibi insanlarımız samimi olmalı, insanlarımız tutarlı olmalı ve ilkeli olmalı. Biz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan\'ın önderliğinde hep tutarlı ve ilkeli siyaseti izledik. Türkiye bir makas değişimi arifesinde ve bu değişiklikle biz şunu hedefledik; etkin bir yönetimi hedefledik, güçlü meclisi hedefledik. Bu sistemin iki ayağı var güçlü hükümet güçlü meclis. Mecliste hükümetin uyum içerisinde çalışması Türkiye\'nin 16 yılda AK Parti iktidarlarıyla 3.5 kat büyümesinin üzerine inşallah 2023 hedeflerini yakalaması adına da en az o döneme kadar 2 kat Türkiye\'yi büyütme noktasında hızlanması demektir. İhracatımızı 16 yılda 5 kat artırdık. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle bu oran çok daha yukarılara geçecek. Biz her yıl yaklaşık 1 milyon gencimize iş aş ürettik. İnşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu oranları bu oranları çok daha yukarıya çekme adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmeyi arzuladık Allah\'a hamdolsun milletimiz de onayladı. 24 Haziran seçimleri bir milat, Türkiye için bir milat. Türkiye bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerekir. Şu veya bu kırgınlıkları bahane ederek Türkiye\'nin geleceğine kimse ipotek koymamalı şu veya bu nedenle Türkiye\'nin bekası noktasında oluşturulan cumhur İttifakı noktasında Türkiye\'nin güçlenerek çıkması gerektiğini, çünkü Türkiye\'nin etrafındaki oynanan oyunlara Türkiye\'nin daha dün Afrin\'de gerçekleştirdiği operasyonları, Fırat Kalkanı operasyonlarını, PKK\'ya, KCK\'ya yönelik, terör örgütlerine yönelik operasyonları hatırlarsanız; bu operasyonların taçlanabilmesi için, bu operasyonların kalıcı olabilmesi için istikrar, güven, huzur çok çok önemli. İnşallah 24 Haziran\'da milletimiz bunu gerçekleştirecek. Artık söz ve karar da milletin.\"