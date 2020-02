(Görüntülü) Bakan Soylu: Yeni bir darbe planlari var ama güçleri yok

İstanbul DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk\'te Hakan Çelik\'in sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, FETÖ ile ilgili çok çarpıcı bir açıklama yaparak ?Yakaladıklarımız arasında itiraflar var. Bunların kendi aralarında planlarını öğreniyoruz. Yeni bir darbe, yeni suikast planları var. Ama buna güçleri yok. FETÖ, sübliminal mesajlarla darbe çağrısı yapmaya devam ediyor. Ülke içinde tehdit oluşturabilecek FETÖ hücreleri var\" dedi. Bakan Soylu ayrıca Kandil\'e yönelik operasyonla ilgili de \"İstediğimiz an biz Kandil\'i ele geçirebiliriz. Türkiye çok yakın bir zaman diliminde kahramanlarımızı Kandil\'de görecek\" ifadelerini kullandı. \"ERDOĞAN DEMİRÖREN NESLİ TÜKENEN İNSANLARDAN BİRİYDİ\" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk\'te Hakan Çelik\'in programına konuk oldu. Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatıyla ilgili üzüntülerini dile getiren Bakan Soylu, \"Sayın Erdoğan Demirören nesli tükenen insanlardan biriydi. Allah rahmet eylesin\" dedi. \"PKK VE FETÖ\'NÜN ENGELLENEN ÇOK EYLEMİ VAR\" \"Seçimden sonra Türkiye oturur konuşur OHAL olmadan yoluna devam eder\" diyen Bakan Soylu, FETÖ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, \"FETÖ ve terör örgütlerinin şöyle bir özelliği var. Çok konuşuyorlar az eylem yapıyorlar. Gerek PKK gerek FETÖ\'nün engellenen çok eylemi var. FETÖ ile mücadelemizi bir 15 Temmuz\'da yakaladıklarımız var. İki Bylock üzerinden yakalananlar var. Üç ankesörlü telefonlar var. Yakaladıklarımız arasında itiraflar var. Bunların kendi aralarında planlarını öğreniyoruz\" dedi. \"YENİ BİR DARBE YENİ SUİKAST PLANLARI VAR\" Bakan Soylu, \"Yeni bir darbe, yeni suikast planları var. Ama buna güçleri yok. Özellikle Balkanlar\'da çok güçlüler. Özellikle dışarıda da lojistik ayağını çözmeye çalışıyoruz. Avrupa\'nın bir kısmında bunları içselleştirmiş durumda. Darbe de dahil bütün bunları kendi içlerinde değerlendiriyorlar. Her hafta terör örgütü lideri subliminal mesajlarla kendi örgünü ayağa tutmak için mesajlar veriyor\" diye konuştu. \"EN TEHLİKELİLERİ KRİPTO OLANLAR\" \"Bunlar hala Türkiye\'yi ele geçirebileceklerini sanıyorlar\" diyen Soylu. \"En tehlikelileri kripto olanlar. Biz asil milletiz ama saf bir milletiz. FETÖ Gezi olaylarında var. Türkiye\'deki tüm olaysız olaylarda parmağı var. Sosyal medya üzerinden destek arıyorlar. Bunların Facebook ve Twitter üzerinde etkileri var. Manüpülasyon yapıyorlar. Bunlar Türkiye\'yi belli bir ısıda tutabilmek için dönem dönem yükseltmek dönem dönem eksiltmek için bunları kullandılar. FETÖ\'nün otobanı bizi çok kuşatan bir otaban. Mesela PKK terör örgütü bize karşı bir hat kurmaz. Tamamen Kürt vatandaşlarımıza yönelik bir dil kullanır. Terörle mücadeleye giriyoruz. Tamamen asılsız şehit ve yaralı haberleri yapıyorlar\" şeklinde konuştu. \"KANDİL ŞİMDİ BİZİM İÇİN YAKIN HEDEF\" Kandil\'e yönelik operasyonla ilgili de konuşan Bakan Soylu, \"Kandil bundan önce bizim için uzak hedefti. Şimdi yakın hedef. Uygun anı bekliyoruz. Terörün kaynaklarından biri Kandil\'dir. Kandil sadece lojistik bir nokta değil. Terörün uluslararası buluşma merkezidir. Kandil Türkiye\'nin gücünü sınayan psikolojik bir merkezdir. Kandil aleyhine tek laf edemezsiniz. Bu psikolojik baskı Doğu ve Güneydoğu\'da vatandaşlarımızı canından bezdirdi. Bizim oradaki vatandaşlarımıza ayrı terör örgütüne ayrı davranışımız dengeleri değiştirdi\" dedi. \"YA BU HATTI GERİ ÇEKECEĞİZ YA DA?\" Bakan Soylu, Şırnak ve Hakkari sınırları hattı düzgün hat olmadığı için fiziki olarak kontrol etmemiz zor. Kaçakçılıkla birleştirmişler. Ağrı hattını kapatınca uzun süre sonra bu hatta eroin yakaladık. Yapmamız gereken bir şey var. Ya bu hattı geri alacağız ya da 25 kilometre ileri gidip bir hat kuracağız. Bazı yerlerde 40 kilometre varsa da ortalama 25 kilometre. Şu an ikincisini yapıyoruz\" şeklinde konuştu. \"İSTEDİĞİMİZ AN KANDİL\'İ ELE GEÇİREBİLİRİZ\" \"Kandil eskiden zor hedefti\" diyen Bakan Soylu, \"İstediğimiz an biz Kandil\'i ele geçirebiliriz. Bu bir timing meselesi. Türkiye çok yakın bir zaman diliminde kahramanlarımızı Kandil\'de görecek. Biz şu ana kadar uluslararası meşruiyetini düşünerek adım attık. Kandil operasyonu Afrin operasyonunda önce yapılabilirdi. Zeytin Dalı daha acil hale geldi. Afrin\'de bir hat kurmak istediler. Böylece Kandil\'i sadece Kandil\'de değil Mahmur dahil?\" dedi. \"MUHALEFETİN TEHLİKELİ BİR KANDİL SÖYLEMİ VAR\" Muhalefeti eleştiren Bakan Soylu, \"Muhalefetin bir lafı var. Kandil\'i boşalttılar. Bu tehlikeli bir söylem. Bilmeden Kandil\'i muhafaza etmeye ve oradaki yapacağımız işlemi etkisizleştirmeye çalışıyorlar ki bu tehlikeli bir durumdur. İran\'la konuşmadan bu operasyonun yapılamayacağı bilgisi doğru değil. Ama hiç bir ülke teröre karşı yapılan mücadeleye ses çıkarmaz. Etrafımızdaki coğrafyada iş birliklerini kurduk. Kuzey Irak\'la bu coğrafyada yaşıyoruz. Yanlışlar olmuş olabilir. Ama ortak çıkarlarımız ortak duygularımız olduğu için bunlar aşılır\" dedi. \"HUDUTLARIMIZDA CİDDİ ÖNLEMLER ALINDI\" Süleyman Soylu, \"Suriye ön görülemeyen ve içi karışık bir alan. Bizim 900 kilometrenin üzerinde bir sınırız var. Hudutlarımızda ciddi önlemler alındı. Ancak DEAŞ\'ta bir nefret birikimi söz konusu. Biz onları yakından tanıyıp takip edebildiğimiz için onları çözebiliriz. Eylem yapamaz diye söylem koymak mümkün değil. Steril olmasına rağmen Londra\'da Paris\'te bile eylem yaptılar. Ancak bunların eylem yapamamaları için bütün eylemleri ortaya koyuyoruz\" dedi.