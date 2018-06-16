(Görüntülü) Bakan Soylu, Suruç'taki silahlı saldırıyla ilgili konuştu

Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA)





İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Suruç\'ta 4 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek, \"Bu gözaltına almalar devam edecek. Yaklaşık 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. 19\'u gözaltına alındı\" dedi.



Süleyman Soylu, partisinin Beşiktaş İlçe Başkanlığı\'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Partililerle bayramlaşmasının ardından konuşan Bakan Soylu, Şanlıurfa\' nın Suruç ilçesi\'nde 4 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Yaşanan olaylarda AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız\'ın ağabeyinin de şehit olduğunu aktaran Soylu, \"Bu bizim ilk şehidimiz değil. PKK terör örgütü Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'da zemin kaybettikçe, halktan uzaklaştıkça şiddete başvurmaktadır. Millet, yüz göstermedikçe, onlarla birlikte olmadığını söyledikçe özellikle de partimiz, Güneydoğu Anadolu\'da atılan adımlarla milletle kucaklaştıkça PKK çıldırmaktadır ve PKK\'nın sözde siyasetçilerini şiddet için sahaya sürmektedir\" diye konuştu.





\"GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİM\"



Olayın apaçık olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, görüntüleri izlediğini belirterek, şunları söyledi:



\"Bir milletvekilimiz esnaf ziyaretine giriyor. Şiddetli bir tepkiyle karşılaşıyor. Hiçbir reaksiyon göstermeden, iki elini yana açarak dükkandan çıkmak için gayret gösterirken hemen arkasındaki arkadaşa yumrukla saldırmaya başlıyorlar. Allah milletvekilimizin canını muhafaza etmiş. Ondan sonra orada büyük bir arbede kopuyor ve olaylar bu noktaya geliyor. Oradaki kişi açık bir şekilde, \'ben PKK\'lıyım sen hangi yüzle buraya geliyorsun\' diyor. Ondan sonra bu müessif hadiseler bu hali alıyor. Olayın başka bir boyutu daha var. Bu olaydan yaklaşık üç veya dört gün önce oranın 6\'ncı sıradaki adayı en son birkaç kez daha bunu söylüyor; mecliste sayın milletvekilimizin Osman Baydemir ile tartışmasını sebep göstererek, \'biz bunun hesabını sana soracağız\' diye açık açık meydanlarda bunu ifade ediyor. Ayrıca eşbaşkanları Pervin Buldan, aynı değerlendirmeleri, \'toprağın altına giden her kardeşimizin hesabını AK Parti iktidarından soracağız\' diyor. Bu kadar nefret dili oluşmuş bir siyaset, bu kadar alçak bir sözde siyaset, PKK\'nın tamamen uşağı olmuş, onun sözünden çıkmayan bir siyasetin, demokrasiyle ve siyasetle hiçbir ilgisi yoktur.





CHP VE MUHARREM İNCE\'YE ELEŞTİRİ



Süleyman Soylu, Suruç olaylarına ilişkin CHP\'yi ve CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'yi de eleştirdi. Soylu, \"Cumhurbaşkanı adayları Edirne\'de Selahattin Demirtaş\'ı ziyaret ederek, aslında bu olayların bugüne kadar HDP ve PKK çevresinin yaptıklarının meşru ve doğru olduğunu ve onu Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir siyasi parti tarafından desteklendiğini ortaya koymuştur\" dedi.





\"SURUÇ\'TAKİ OLAYIN MÜSEBBİBİ MUHARREM İNCE\'DİR\"



Konuşmasında birçok AK Partili yöneticinin katledildiğini hatırlatan Bakan Soylu, \"Açık söylüyorum; Şanlıurfa Suruç\'taki olayın sebebi ve müsebbibi Muharrem İnce\'dir. Çok nettir. Bunlara bu şımarıklığı veren, bunarı siyasetin özünden ayırıp şiddete yönelten anlayışın kendisi Muharrem İnce\'dir. Hiçkimse kusura bakmasın\" şeklinde konuştu.





\"TERÖR ÜZERİNDEN BİR CHP VE HDP İTTİFAKI SÖZ KONUSUDUR\"



Cenaze törenine katılmak üzere dün geldiği Şanlıurfa\'da tanık olduğu bir olayı aktaran Bakan Soylu, \"Havalimanında Cumhuriyet Halk Partisi\'nin yetkililerini gördüm. Ama onları ne cenazede gördüm; olayı araştırmaya gelmişler. Kimin adına? Hiçkimse kusura bakmasın HDP\'nin adına, PKK\'nın adına olayı araştırmaya gelmişler. Yazıklar olsun. Maalesef Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime şikayetimdir, terör üzerinden bir CHP ve HDP ittifakı söz konusudur. Bunu kabul edebilmemiz söz konusu değildir\" şeklinde konuştu.





\"BASKI DİLİNİ KİM GETİRMEK İSTERSE BİLESİNİZ Kİ KAFASINI EZERİZ\"



Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve gözaltına almaların sürdüğünü aktaran Süleyman Soylu, şu bilgileri verdi:



\"Bu gözaltına almalar devam edecek. Yaklaşık 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. 19\'u gözaltına alındı. Arkadaşlar, savcılığın çıkardığı bu kararı doğrultusunda diğerlerini yakalamak için aramalarını devam ettiriyorlar. Ülkemizde siyasete PKK dilini kim getirmek istiyorsa, terör ve şiddet dilini kim getirmek isterse, baskı dilini kim getirmek isterse bilesiniz ki kafasını ezeriz. Seçimi kullanıp, Türkiye\'nin huzurunu kaçırmaya yönelik bir anlayışa müsade etmeyeceğimizi, milletimizin de buna müsade etmek istemeyeceğini elbetteki biliyoruz. Bu konuda bütün güvenlik görevlilerimiz, herkes büyük bir gayret içerisindedir. \"