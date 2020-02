(Görüntülü) Bakan Soylu: PKK'yı mağaraların içine tıktık (2)

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"PKK ile mücadelede neredeyse sona yaklaştık. Şehirden tamamen sildiğimiz PKK\'yı kırsalda da mağaraların içine tıktık. DHKP-C\'yi ise kırsaldan tamamen sildik. Evlatlarımız bunlara nefes aldırmıyor\" dedi. Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü\'nde eğitim gören 22\'nci dönem öğrencisi 737 polis adayı, düzenlenen törenle mezun oldu. Mamak Belediyesi Spor Salonu\'nda düzenlenen törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Ankara Valisi Vasip Şahin, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak ve polis adaylarının yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra 22\'nci dönem birincisi Kenan Zülam tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. \'BİZ KALKINDIKÇA ONLAR SİNİRLENDİ\' Törende konuşan içişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye\'nin özellikle son 5 yıldır çok ciddi ve büyük sınavlardan geçtiğini belirterek, \"Son 5 yılda yaşadığımız işler, alelade bir ülkenin kaldırabileceği işler değildir. Türkiye\'den 2002\'de başlattığı gelişmesinin ve kalkınmasının hesabını sormak istediler. Biz kalkındıkça onlar sinirlendiler. Sürekli üstümüze geldiler. Attığımız her adımda karşımıza dikildiler. Türkiye\'yi istikrarsızlaştıracak her ne varsa; bütün terör örgütlerini, ihanet şebekelerini; içeride fitne çıkaracak en küçük bir sosyal medya hesabını bile desteklediler. Ancak Türkiye, kendisine karşı kurulmak istenen bütün tezgahları bozmuştur. Hem kendi ülkesinde bozmuştur, hem de bulunduğu coğrafyada bozmuştur. Yaşadığı bütün sınavlardan başarıyla çıkmış, karşılaştığı bütün fitneleri bileğinin gücü ve kardeşliği ile atlatmıştır\" dedi. \'PKK\'YI MAĞARALARIN İÇİNE TIKTIK\' Türkiye\'nin bu süreçte istikrarından taviz vermediğini belirten Bakan Soylu, konuşmasının devamında şunları söyledi: \"Tüm bu yaşananlara rağmen, üzerimizdeki göç yüküne, terör baskisina, küresel siyasi hesaplara rağmen Türkiye, gelişmesini ve kalkınmasini sürdürmeyi bilmiştir. Özellikle PKK ile mücadelede neredeyse sona yaklaştık. Şehirden tamamen sildiğimiz PKK\'yı kırsalda da mağaraların içine tıktık. DHKP-C\'yi ise kırsaldan tamamen sildik. Yazın olduğu gibi kışın da operasyon halindeyiz. Yerli üretim İHA\'larımız yukarıdan buluyor, biz aşağıdan topluyoruz. Evlatlarımız bunlara nefes aldırmıyor. Öte yandan bunların beslendiği kaynakları kestik. Ele geçirdikleri belediyeleri tekrar milletin hizmetine verdik. Bakın dün Tunceli\'deydim. Birkaç hafta önce Ağrı\'daydım. Bilesiniz, oralarda çok güzel şeyler oluyor. Şehirlerde huzur var. Parklar, gezinti alanlari yapmışlar, insanlar gece yarılarına kadar sokakta geziyor. Bilgisayar kodlama sınıflarında küçücük çocuklar projeler yapıyorlar. Dünyanın her tarafından turist geliyor. Otellerde boş yer bulmak mesele haline gelmiş. Yollar, parklar yenileniyor. İnsanlar yeni bir hayata, yeni bir geleceğe hazırlanıyor.\" \'300 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ\' FETÖ\'nün neredeyse bütün yapılarını ve sistemlerini çökerttiklerini belirten Bakan Soylu, göçmen kaçakçılığı ile mücadele konusunda da ciddi bir mesai harcadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: \"Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kapasitesinin 4\'te 3\'ü bu meseleye ayrılmış durumdadır ki zaten neredeyse 24 saat uyumuyorlar. Jandarma ve emniyet birimlerimiz, göçmen kaçakçılarına karada nefes aldırmıyor. Ve en güzeli, tüm birimlerimiz tek çatı altında ortak operasyonlar yapıyorlar. Bununla birlikte göçü de vicdanlara uygun şekilde yönetiyoruz. Yaklaşık 300 bin Suriyeli, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı operasyonlarının sağladığı huzur neticesinde, ülkelerine geri döndü.\" \'BARONLARINDAN TORBACISINA KADAR HEPSİNİN PEŞİNDEYİZ\' Uyuşturucu ile mücadele konusunda da büyük bir teyakkuz halinde olduklarını belirten Soylu, \"Baronlarından torbacısına kadar hepsinin peşindeyiz. Bu yıl yaklaşık 140 bin operasyon gerçekleştirdik. Geçen yıl bu sayı 118 bin, önceki yıl 86 bindi. Uyuşturucu işinde gözaltılarımız geçen yıla göre yüzde 25 arttı. Ve asayişte de, gerçekleştirdiğimiz polis ve bekçi alımlarıyla çok ciddi sonuçlar elde ediyoruz. Tüm hırsızlık olayları geçen yıl 427 bindi, bu yıl 341 bine düştü. Yüzde 20 azalış yaşandı. Evden hırsızlık ise geçen yıla kıyasla ilk 11 ayda yüzde 28 azaldı. Trafikte aldığımız önlemler ve ortaya koyduğumuz farkındalık sayesinde, araç sayısı artmasına rağmen geçen yıldan bu yıla, 11 aylık dönemde, 100 bin araç başına düşen ölümlü kaza sayısı yüzde 7.5, can kaybı yüzde 5.7 azaldı.\" \'TRAFİK CEZALARINDAN GELEN PARA FAKİR FUKARAYA DAĞITILIYOR\' Bakan Soylu, son zamanlarda artan trafik denetimleri ve artan trafik cezalarıyla ilgili kendisine gelen şikayetler ile ilgili \"Trafik cezalarından gelen paralar Maliye\'ye gitmiyor. Birtakım tezviratlar yapıyorlar. Bu trafik cezalarından gelen paralar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı\'nın sosyal bütçesine gidiyor ve oradan da fakir fukaraya dağılıyor\" dedi. Bakan Soylu, bugün polis meslek eğitim merkezlerinden toplam 6 bin 338 kişi, son 4 yılda ise bugünküler dahil olmak üzere 74 bin 677 kişinin mezun olduğunu belirterek, bu rakamın da aktif görevdeki polis sayısının 3\'te biri olduğunu kaydetti. Bakan Soylu, konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere plaket vererek tebrik etti. Ardından yemin eden polis adayları, havaya kep fırlattı. Polis adayları tören sonrası birbirlerine sarılarak heyecanlarını paylaştı.