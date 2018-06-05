(Görüntülü) Bakan Soylu Muhtarlarla Biraraya Geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"Şimdi bir cumhurbaşkanı adayı \'Onun apoletlerini sökerim\' diyor. Günahı ne? Günahı sadece Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun tertip ettiği Malatya\'daki, ev sahipliğini de konfederasyonun yaptığı, Cumhurbaşkanı\'nın onur konuğu olduğu bir iftara katılması mıdır? Beni buna kimse inandıramaz\" Haber-Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Şişli İlçe Başkanlığında muhtarlarla buluştu. İlçedeki muhtarlara hitap eden Bakan Soylu, terörle mücadeleye değindi. Soylu, \"Artık anneler, \'Evlatlarım dağa gidecek\' diye tedirgin olmuyor. Bir annenin kız evladının kokusunu özlemesinin ne olduğunu bilir misiniz? Ben bununla defalarca yüzleştim. \'Benim evladımı bana getir. Sen devletin adamısın.\' diyen annelerle karşılaştım. Dün, yaklaşık 1,5 aydır ikna çabalarımızla 3 tane PKK\'ya katılmış ve uzun yıllardır orada olan, anneleri ve babaları vasıtasıyla ikna ettiğimiz 3 kadın teröristi ikna ederek ülkemize aldık. Devlet her şeyi yapıyor. Bilmenizi istiyorum\" dedi. \"BENİ BUNA KİMSE İNANDIRAMAZ\" CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel\'e yönelik sözlerini değerlendiren Soylu, \"Afrin\'de bir komutan, başarılı bir komutan, orada Mehmetçiğimiz, jandarmamız, polisimiz var, hepsini onun emrine verdik. Çok başarılı bir operasyonla Afrin\'i ele geçirdi. Şimdi bir cumhurbaşkanı adayı \'Onun apoletlerini sökerim.\' diyor. Günahı ne? Sizce günahı sadece Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun tertip ettiği Malatya\'daki, ev sahipliğini de konfederasyonun yaptığı, Cumhurbaşkanı\'nın onur konuğu olduğu olarak bir iftara katılması mıdır? Beni buna kimse inandıramaz. 2. Ordu Komutanı oradaki iftara katılmalıdır çünkü protokoldür. Dert nedir biliyor musunuz? \'Siz, okyanus ötesinden izin almadan Afrin\'e nasıl girersiniz?\' Selahattin Demirtaş dışarı çıkacak, Metin Temel\'in apoletleri sökülecek. Bu nasıl bir dengedir, bu nasıl bir tasniftir? Selahattin Demirtaş nasıl dışarı çıkar? 6-7 Ekim olaylarını hepimiz biliyoruz ve yaşadık. 53 kişi katledildi, sokaklar isyan alanına döndürülmeye çalışıldı. Hala onların maliyetlerini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. 10 bin 500 ev yapıldı Şırnak\'ta, bu devlet yaptı, yıkanlara inat\" şeklinde konuştu.