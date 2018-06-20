(Görüntülü) Bakan Soylu: Kandil'e Türk Bayrağı dikilecektir

İSTANBUL, (DHA) –BALKAN göçmenleri için düzenlenen gecede vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocukluğunun Balkanlardan göç etmiş ailelerle geçtiğini söyledi. Bakan Soylu, Kandil’e düzenlenen operasyonla alakalı ise, “Ok yaydan çıkmıştır artık. Kim ne derse desin ve hangi parmağı sallarsa sallasın, milletimize bugüne kadar acı veren Kandil’e Türk bayrağı dikilecektir” dedi.





“DÜNYA’NIN ACIMASIZLIKLARINA HEP BERABER ŞAHİT OLUYORUZ”





İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu, festivalin hayırlara vesile olmasını diledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını vatandaşlara ileterek söze başladı.





“Bu millet büyük bir millettir, merhamet sahibi millettir” diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:





“Ama maalesef dünya böyle bir dünya değildir. Dünya’nın acımasızlıklarını hep beraber şahit oluyoruz. Sizler ve sizlerin büyükleri bir vesileyle anavatanına ve bu ana yurduna döndüler. Göçün ne olduğunu ve yaşadığı yerden ayrılmanın nasıl bir acı olduğunu en iyi siz bilirsiniz. Biz mazlumun duasını hiçbir iktidara hiçbir paraya değişmeyiz. Biz Allah tan korkan bir milletiz.”





“OK YAYDAN ÇIKMIŞTIR ARTIK”





Bir ileri iki geri adım atılabilecek dönemde olunmadığının altını çizen Bakan Süleyman Soylu, “Bir taraftan gençlerimize yarın imkan sağlayacağız ve Pazartesi günü sonuç ne olursa olsun yepyeni bir döneme başlıyor Türkiye. Terörle mücadele konusunda hiçbir endişeniz olmasın. Vatandaşlarımızdan birkaç kişi bana, ‘Kandil ne olacak?’ dedi. Kandil bu ülkede yıllardan beri bu milletimizin baş ağrısı olmuştur. Kandil, PKK’nun kurmay karargahının bulunduğu yerdir. Kandil, PKK’nın lojistik karargahıdır. Kandil, PKK’nın diğer ülkelerle ilişkiler kurduğu uluslararası karargahıdır. Kandil Diyarbakır’ı, Mardin’i, Van’ı, Batman’ı, Şırnak’ı daha uzak olan İstanbul’u psikolojik etkisi altına alan bir psikolojik karargahtır. Kim ne derse desin. Biri çıkıyor; ‘Şu anda zamanı değil’ diyor. Ok yaydan çıkmıştır artık. Kim ne derse desin ve hangi parmağı sallarsa sallasın, milletimize bugüne kadar acı veren Kandil’e Türk bayrağı dikilecek.”





“BU SENE DE SÖZ VERMİŞTİK”





Balkan kökenli vatandaşların Eyüpsultan’da sayılarının hayli fazla olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “4 yıldan beridir Eyüpsutanlılar olarak Balkan halkıyla iftarlarda buluşuyoruz. Bu sene de söz vermiştik ve vatandaşlarımızın da beklentisi vardı. İftar dışında şarkılarla da yöresel anlamda festival yapalım dedik. Gördüğümüz gibi inanılmaz derece de bir katılım var\" dedi.





Eyüpsultan Belediyesi \'Balkan Festivali\' düzenledi. Rumeli Balkan Dernekleri ve Eyüpsultan Belediyesi ortak projesi ile Balkan Müzikleri dinlendi, Balkan Lezzetleri’nin tadına bakıldı ve Balkan Kültürü tanıtıldı. Alibeyköy’de gerçekleşen festivale İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da katıldı.





İlk olarak sanatçılar İmran Salkan, Rumeli Ekrem, Murat Balkan, Muyo ve Emrah birbirinden güzel Balkan havaları seslendirdi. Bu sırada vatandaşlar Balkan Lezzetleri’nin tadına baktılar. Helvalar, börekler vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edildi.