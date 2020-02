(Görüntülü) Bakan Soylu, Çukurca'da eğitim-öğretim yılı açılışına katıldı (2)

Mehmet ÖZKAN- Yaşar KAPLAN- Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari\'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde düzenlenen 2018-2019 eğitim-öğretim yılı açılış programına katıldı. Sınırın sıfır noktasında konuşan Bakan Soylu, Türkiye\'nin önünü kesmek isteyenlerin umutları hedef aldığını belirterek, \"Okullarımızı, ümitlerimizi, üniversitelerimizi, geleceğimizi karıştırmaya çalıştılar, kütüphanelerimizi tahrip ettiler, öğretmenlerimizi şehit ettiler. Ama ne yaptılarsa başaramadılar. Umudumuzu, geleceğimizi elimizden alamadılar. Kendileri yok oldular, kendileri karanlık dünyalarıyla baş başa kaldılar\" dedi. Sabah saatlerinde uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı\'na inen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'yu, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, 3\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve kurum amirleri karşıladı. Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra helikopterle Çukurca ilçesine geçti. Çukurca\'daki Tugay Komutanlığı\'na inen Bakan Soylu\'yu burada da Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, komutanlar ve kurum amirleri karşıladı. Bakan Soylu, ilçenin Cumhuriyet Mahalllesi\'nde bulunan Atatürk İlk ve Orta Okulu\'nda düzenlenen 2018-2019 eğitim-öğretim yılı açılış programına katılarak ailelere, öğretmenlere ve öğrencilere seslendi. Bakan Süleyman Soylu, sadece çocukların değil, annelerin, babaların ve öğretmenlerin de yeni bir döneme adım attıklarını belirterek, şöyle konuştu: \"Her okul dönemi sadece öğrenciler için değil, bütün ülke için bir mevsim dönemi gibidir. İşler güçler, tatiller okullara göre ayarlanır. Evden işe, evlilikler, düğünler okullara göre ayarlanır. Büyük şehirlerde trafikler, mesai saatleri okullara göre ayarlanır. Çoçuklarımız mutluysa, karneler iyiyse, öğretmenlerimiz huzur ve güven ortamı içerisinde derslerini yapabiliyorlarsa, çocuklarımız yarışmalara katılıyor, başarılar alıyorsa, ülkemizin umudu tazelenir ve umut bize yaşam azmi verir. İnsanların her zaman umuda ihtiyacı vardır. Belki de bu yüzden bu ülkenin önünü kesmek isteyenler hep umutlarımızı hedef aldılar. Okullarımızı, ümitlerimizi, üniversitelerimizi, geleceğimizi karıştırmaya çalıştılar, kütüphanelerimizi tahrip ettiler, öğretmenlerimizi şehit ettiler. Ama ne yaptılarsa başaramadılar. Umudumuzu, geleceğimizi elimizden alamadılar. Kendileri yok oldular, kendileri karanlık dünyalarıyla baş başa kaldılar.\" \"Biz, geçen yıl bu tarihte okullarımız açılırken, Batman Kozluk\'taydık\" diye sözlerine devam eden Soylu, şunları kaydetti: \"O şehit olan güzel öğretmenimizin okulunda onu yâd etmiştik. Bakın biz bugün yine dimdik ayaktayız. Burası Hakkari Çukurca. Burada yetişen bir öğretmen inşallah Edirne\'de bir okulda, Edirneli çocukları eğitecek. Buradan mezun olan bir evladımız gidip tıp okuyacak; sizler doktor olacaksınız ve İzmir\'deki bir hastayı ameliyat edip hayatını kurtaracaksınız. Çukurca\'dan çıkan bir genç yüksek mühendis olacak, mimar olacak; bize uçak projeleri, otoyol projeleri çizecek hatta tarihimizle bütünleşen binaları yapacaklar. Çukurca\'da bir bestekâr çıkacak ve hatta Ankara\'da Cumhurbaşkanlığı orkestrası onun bestesini çalacak. Çukurca\'da yetişen bir genç Ankara\'da yönetici olacak.\" \'AYRIŞTIRMAK İSTEYENLERİN NEFESLERİ TÜKENDİ\' Bakan Soylu, konuşmasında, birilerine ve ayrıştıranlara inat çocukların hayallerinin gerçek olacağını vurguladı. Soylu, şöyle dedi: \"Ayrıştırmak isteyenlerin zaten nefesleri tükendi, umutları bitti. Ayrıştılanların dünya tarihi boyunca insanlığa fayda verdiği hiçbir zaman dilimi görülmemiştir. Bugün dünyada hem de gelişmiş olan Avrupa\'da ırkçılığı yeniden yükseltiyorlar. Oysa bizim medeniyetimiz, bizim dinimiz bu meseleyi çoktan bitirmiştir. Bizi ayrıştırmak isteyenlere, etnik, mezhep farklılıkları üzerinden aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere karşı bizim inancımız, bizim geleceğimiz, örfümüz, adetimiz en büyük şanşımızdır. Bize Kerbalaları yaşatmak isteyenlere biz kardeşliğimizle cevap vereceğiz. Onlara inat bugün biz Kürt-Türk, Arap-Sünni demeden aşure sofrası çevresinde toplanacağız. Bilesiniz ki; kardeşliğimize inanan herkese bu sofra açıktır. Bin yıldır bu topraklarda kardeşliğin gücü var olmuştur.\" Anne ve babalara seslenen Soylu, çocukların başıboş bırakılmamasını istedi. Anne ve babalara büyük görevler düştüğünü belirten Bakan Soylu, \"Onları okul yolunda alıkoymak isteyen herkese, her fikre, her yayına, her akla, hatta herkese karşı siz karşı çıkın, siz değerlendirin. Birliğimizi, devletimizi, bayrağımızı, bütünlüğümüzü ilk önce sizler öğretiniz. Ola ki bir yanlışa girerlerse ilk önce siz onları uyaracaksınız. Onların en büyük rehberleri sizler olacaksınız\" derken, öğretmenlere de şöyle seslendi: \"Sevgili öğretmenler, sizlere işlenmemiş mücevherler teslim ediyoruz. Onları güzel işleyin. Onları dünyaya, hayata güzel hazırlayın. İddialı öğretmenler olun. İddianız sadece bu çocukları mezun etmek olmasın. Biz bir Doğu medeniyetiyiz. Işık doğudan yükselir. Burası doğudur. Sizin öğrencileriniz hem bu ülkeye hem de dünyaya ışık olsunlar. Sizler terörle mücadele eden güvenlik güçlerimiz kadar birer kahramansınız.\" UYUŞTURUCU İÇİN UYARDI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyuşturucuya karşı da öğrencileri uyardı. Bakan Soylu, şöyle konuştu: \"Okul önlerinde ve okul çevrelerinde tanımadığınız insanlarla konuşmayın, peşlerinden gitmeyin. Sözümün burasında sadece Çukurcalı değil Türkiye\'nin her yerindeki öğrenci kardeşlerime sesleniyorum. Kimseden hap, kimseden ilaç veya başka bir şey alıp ağzınıza atmayın. Herhangi bir uyuşturucu ile yanınıza yanaşmaya çalışanlara, \'al bu hapı iç, zihnin açılır\' diyenlerle sakın konuşmayın. Size verdikleri haplar zihninizi açmaz, bilakis hayatınızı karartır. Sakın itibar etmeyin, elinizi uzatmayın, onlarla konuşmayın ve onları en yakın polisimize, güvenlik kuvvetlerimize, jandarmamıza ve kolluk kuvvetlerimize ihbar edin. Hatta yakınlarınıza söyleyiniz. Ayrıca okul servislerinde mutlaka ve mutlaka emniyet kemerlerinizi takın.\" Bakan Soylu törenin ardından, sıfır noktasında yayın yapacak Kaymakamlık Radyosu\'nun da açılışına katıldı. Bakan Soylu daha sonra AK Parti ilçe binasına geçerek burada partililerle görüştü.