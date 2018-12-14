(Görüntülü) Bakan Soylu: Belediyeleri teröre hizmet eder halden kurtarmak boynumuzun borcudur -2

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, \"Yüz defa da bu işi yapsanız, bin defa yapsanız o belediyeleri teröre hizmet eder halden kurtarmak bizim boynumuzun borcudur\" dedi.



Kastamonu Belediyesi tarafından yaptırılan Turhan Topçuoğlu Şehir Parkı, Hologram Merkezi, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü hizmet binası, Atabey Konağı Millet Kıraathanesi ve Muhtar Müzesi açılışlarını yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzenlenen törende bir konuşma yaptı. Soylu, Amerika Birleşik Devletleri’ni eleştirdiği konuşmasında, \"Amerika binlerce TIR ile PYD’ye yardım yapıyor, PKK’ya yardım yapıyor. Bir taraftan bizim sırtımızı okşayıp ‘3 tane teröristi listeye koyduk’ diyor, öbür taraftan PYD ile el sıkışıp, ‘petrolün şu kadarı senin olsun bu kadar benim olsun’ diye bir terör örgütü ile beraber iş birliği yapıyor. Ondan sonra o terör örgütü gidiyor DEAŞ ile iş birliği yapıp petrolün taşınmasında beraber ortak olup, \'beraber para kazanalım\' diyor. Amerika’nın kimin elini kimin cebine soktuğu ne yaptığı belli değil. 15 Temmuz’un meczup yöneticisi tek başına mı yaptı o işi. Nerede yaşıyor 15 Temmuzun yöneticisi; Amerika’da yaşamıyor mu? Ona orda villalar vermediler mi, onu orada yaşatmıyorlar mı? 251 şehidimizin katili, binlerce insanımızın faili, bu ülkeyi alıp başka yerlere taşımak isteyen, peşkeş çekmek isteyen kişiye sahip çıkar ondan sonra ‘biz müttefikiz.’ Nasıl müttefiksin? Sınırlarımızda PKK’yı, PYD’yi terör örgütlerini besleyeceksin, silah göndereceksin ondan sonra ‘Türkiye ile müttefikiz’. Böyle bir müttefiklik olmaz\" dedi.



\'TÜRKİYE’NİN BÜYÜMESİNDEN RAHATSIZ OLANLAR VAR\'



\"Türkiye’nin büyümesinden ve zenginleşmesinden, ayaklarının üzerinde durmasından, etrafındaki coğrafyaya elini uzatmasından rahatsız olanlar operasyon üzerine operasyon çekmeye çalışıyorlar” diyen Soylu, şöyle devam etti:



\"Gezi olaylarından, 17-25 Aralık’a kadar, 6-7 Ekim olaylarından 15 Temmuz’a kadar, tek bir dertleri var. Dertleri şu: Dertleri Türkiye’yi istikametinden vazgeçirmek.



Diğer bir dertleri de 10 bin dolar üzerine gelen Türkiye’nin kişi başı seviyesini 25 bin dolara ulaştırmamak. Dertleri önlerinde eğilmeyen, belini bükmeyen, her dediklerine eyvallah demeyen bu ülkede milletimizin özgür ve hür yaşamasını, Türkiye’nin terörden arındırılmasını, ülkenin istihdamından, ülkenin zenginliğine kadar bu ülkenin dünyanın ilk 10 büyük ülkesinden birisini olmasını sağlayan ve milletin itibar ettiği, milletin güvendiği Tayyip Erdoğan’ı Türkiye’nin yönetiminden uzaklaştırmak ve Türkiye’yi istedikleri gibi idare etmek ve Türkiye’yi istedikleri yöne çevirebilmektir.\"



\'BELEDİYELERİ TERÖRE HİZMET EDER HALDEN KURTARMAK BOYNUMUZUN BORCU\'



Doğu ve Güneydoğu’da bulunan bazı illerdeki belediyelere atanan kayyumlar ile ilgili yapılan eleştirilere de sert cevap veren Bakan Soylu, şunları söyledi:



\"Bakın geçen hafta ben Ağrı\'daydım. Size bir örnek vereyim, hani birileri, ‘niçin belediyelere kayyum atandı’, niçin terörü yöneten, teröre lojistik destek sağlayan, insan kaynağı sağlayan, festivaller düzenleyip oradaki çocuklarımızı dağa gönderip eline silah verdiren bu anlayışa son verildi diye bazen Meclis kürsüsünden itiraz ediyorlar. Ağrı Belediyesi teslim alındığında bir aracında 400 haciz vardı. Kıymetli hanımefendiler 13-14 yaşındaki kızları annelerinin kucağından alıp, okullarından alıp dağa götürüp, beni bağışlayın, sizden özür diliyorum; o iğrenç adamların önüne sunup, onlara taciz ettirip, onlara tecavüz ettirip bir daha anasının, babasının yüzüne bakamaz hale getiren bir anlayışı ortadan kaldırdık diye, bazen de Avrupa’dakiler, bazen de burada terörün siyasi kolu olan PKK’nın siyasi kolu olan partinin yöneticileri bizlere çemkiriyorlar. Yüz defa da bu işi yapsanız, bin defa yapsanız o belediyeleri teröre hizmet eder halden kurtarmak bizim boynumuzun borcudur.\"



21 BİN 600 UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI



Uyuşturucu ile mücadelenin el ele omuz omuza süreceğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:



\"Bana kızdılar biliyorsunuz. Ben bir laf söyledim; demişim ki, ‘okulların önünde uyuşturucu satıcılarını görürseniz ayaklarını kırın. Yanlış mı yapmışız. Bakın öyle bir mücadele yapılıyor ki bütün güvenlik kuvvetlerimiz polisimiz, jandarmamız, istihbaratımız, narkotik birimlerimiz 81 ilde Narko timlerimizi oluşturduk. 30 il de vardı ilk önce 50 kente şimdi de 81 kente yükselttik. Bir baktım ki uyuşturucudan doğrudan ölenlerin sayısı 500’den 900’e çıkmış. Eyvah, dedim bir tehlike var. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim, dedi ki seferberlik ile üzerine gidiyorsunuz. Ve şu anda Ekim ayının sonuna kadar bakın 941 sayısı 2017 sayısıdır, 920 sayısı 2016 sayısıdır şimdi ise 317. Yani bunu daha da aşağı çekmek için büyük gayret ortaya koyacağız. Şu ana kadar bu yıl 21 bin 600 uyuşturucu satıcısını tutukladık. Allah Adalet Bakanımızdan da razı olsun. Birlikte el ele kol kola büyük mücadele yapıyoruz. Siz merak etmeyin.\"



Bakan Soylu, konuşmaların ardından toplu açılış törenlerine katılmak üzere Taşköprü ilçesine geçmek için Kastamonu’dan ayrıldı.



