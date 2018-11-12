(Görüntülü) Bakan Selçuk, okullar bağlama ve piyano dağıtımını Kars'tan başlattı (2)

BAKAN SELÇUK, KENDİSİNE MEKTUP YAZAN ÖĞRETMENLERLE BULUŞTU Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kars gezisinin ardından helikopterle Ağrı\'nın Tutak ilçesine geçti. Burada, Vali Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat ve vatandaşlar tarafından karşılananan Bakan Selçuk kendisine mektup yazan ilçedeki öğretmenlerle bir süre önce açılan öğretmenevinde oturup sohbet etti. Öğretmenevinde, öğrenciler tarafından Bakan Selçuk için kodlama ve robotik gösterimi yapıldı. ÖĞRENCİ BAYGINLIK GEÇİRDİ Sinevizyon gösterimiyle devam eden programda, bu yıl aileleri ikna edilerek okula kazandırılan kız öğrenciler Bakan Selçuk\'a sürpriz yapmak için sahneye çıkarak ellerindeki harflerle \'İyi ki varsınız\' yazısı oluşturdu. Bu sırada öğrencilerden Berfin Özkarya baygınlık geçirerek yere yığıldı. Öğrenci, 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kız öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Programda kısa bir konuşma yapan Bakan Selçuk, ardından ilçeden ayrılarak Ağrı\'ya gitti. OKUL AÇTI Ağrı\'da iş adamı Şinasi Ünsal tarafından yaptırılan Kız İmam Hatip Lisesi\'nin açılışını yapan Bakan Ziya Selçuk, iş adamına teşekkür etti. Bakan Selçuk, \"Herkes zengin olabilir ancak herkes hayır yapamaz. Gönlü zengin olan insanlar sadece hayır yapabilirler. Bu okulu kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyoruz\" dedi. Servet ARSLAN-Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)