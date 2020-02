(Görüntülü) Bakan Pakdemirli'nin açıklaması besicileri memnun etmedi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Kurban Bayramı\'nın son gününde kurban pazarlarında kıran kırana pazarlıklar yaşandı. Vatandaşlar son gün kurbanlıkları daha ucuza almak için pazarlık yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'nin elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu\'nun büyükbaş için kilosu 15, küçükbaş için 14 liradan alacağını açıklaması ise bu fiyatı düşük bulan satıcıları memnun etmedi. Kurban kesmeyi bayramın son gününe bırakanlar, kurban pazarında satıcılarla kırana kırana pazarlık yaptı. Fiyatların son gün düşeceğini düşünen vatandaşlar, umduklarını bulamadı. Elinde kalmış az sayıdaki kurbanlığını da satıp geri götürme masrafından kurtulmak isteyen yetiştiriciler ile vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Satıcılar kurbanlıkları satamadıkları takdirde memleketlerine geri götüreceklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'in elde kalan kurbanlıklar için Et ve Süt Kurumu\'na başvuru yapılması halinde 400 kilogram üzeri canlı erkek sığırların kilogramı 15 liradan, toklu küçükbaşların 14 liradan alınacağını açıklaması ise satıcıları tatmin etmedi. Besiciler Bakan Pakdemirli\'nin açıkladığı fiyatların düşük olduğunu öne sürdü. \'ÖLÜ FİYATINA ALIYOR\' Kurbanlık satıcılarından Serdar Gülmez, elde kalan hayvanları geri götüreceklerini belirterek, \"Şükür hayvanımız az kaldı, bitiyor. Bitmezse köyümüze geri götüreceğiz. Bayramda ilk gün ile son gün arasında fiyatlar 400- 500 TL kadar oynadı. Devlet ölü fiyatına alıyor. Yem pahalı\" dedi. Başka bir satıcı Ümit Yıldırım ise Et ve Süt Kurumu\'na hayvanlarını verebileceğini ifade ederek, \"220 koyun getirdim, 80 tanesini satabildim. Geri kalanını anlaşırsak kesime vereceğim, yoksa geri götüreceğim\" dedi. SON GÜNÜ TERCİH EDENLER OLDU Kurban kesimini dördüncü güne bırakan ve son gün fiyatların daha düştüğünü söyleyen Tolga Şengel küçükbaş kurbanlık satın aldı. Şengel, \"İlk gün fiyatlar daha yuksekti. Ben de ilk kez bu sene kurbanlık alıyorum. Piyasa ve işler sıkıntılı, son gün alayım dedim. İl gün 1700 civarındaydı, şimdi kesim dahil bin 200 liraya aldım\" diye konuştu. Kurban pazarlığında satıcıyla anlaşamayan Bülent Geçit ise \"Anlaşamadık. 750 TL verdim 825\'te diretti. Ben kurbanımı kesmiştim bunu da hayır yapmak için alacaktım\" dedi.