(Görüntülü) Bakan Pakdemirli: Logosuz ürünler okul kantinlerinde satılamayacak (1)

ANKARA (DHA) - OKUL kantinlerinde logo uygulaması iş birliği protokolünde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, \"2019-2020 yılından itibaren okul gıdası logosu olmayan ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilmeyecek. Logosuz ürünler okul kantinlerinde satılamayacak. Gıda okur yazarlığı farkındalığını arttırmak için trafik ışıkları uygulamasına geçiyoruz. Yani sarı, kırmızı, yeşil üzerinde renkleri olan gıda uygulamasına yakında geçmiş olacağız. İnşallah 80 milyon vatandaşımıza da sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak hedefimiz\" dedi.