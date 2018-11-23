(Görüntülü) Bakan Kurum: Turistik alanlardaki ticari yapılar, Nevşehir'e yakışmıyor (2)

\'KAÇAK YAPILARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ\' Bakan Kurum, cuma namazını Alibey Camisi\'nde kıldıktan sonra, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş\'ı ziyaret etti. Bakan Kurum, ziyaretten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \'\'Nevşehir’de İmar Barışı’nda yaklaşık 37 bin 500 vatandaşımız başvuruda bulundu. Arkadaşlarımızın tespiti sonucu, şu an İmar Barışı’na uymayan 100 yapı var. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu, bir kısmının yıkım işlemini valiliğimiz gerçekleştiriyor. Biz hiçbir şekilde 31 Aralık 2017 tarihinden sonra ne Nevşehir’de ne de Türkiye’nin herhangi bir yerinde kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Turizm alanlarını kimsenin mahvetmesine, işgal etmesine de müsaade etmeyeceğiz. Tespit ettiğimiz bu kaçak yapıların yıkımını da hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. İmar Barışı için yalan beyanda bulunanlar da var, hiç başvuruda bulunmayanlar da var. Biz, yalan beyanla başvuranlar için savcılıklarım nezdinde suç duyurusunda bulunduk. Diğer yandan da İmar Barışı kapsamında olmayan kaçak yapıların yıkımını da hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz\'\' dedi. Kapadokya genelinde bir Alan Başkanlığı projeleri olduğunu ifade eden Kurum, şunları söyledi: \"Çok kısa bir zaman içinde bu Alan Başkanlığı ile buradaki yapılaşma hızlı bir şekilde ele alınacak. Ne Göreme’de ne de bir başka ilçemizde kaçak yapıya asla müsaade etmeyeceğiz. Evet, geç tespit edebiliriz ama bu tespitlerimiz çerçevesinde kaçak yapıların hepsi yıkılacak. İmar Barışı yasası çıktı ve biz süreci 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzattık, yasaya dahil edilen veya edilmeyen yerler belirlenmişti. Kapadokya da İmar Barışı’na dahil olan yerler içerisinde. Bu yasa, vatandaşın yeni kaçak yapı yapmasına müsaade eden bir yasa değil. İmar Barışı Yasası, vatandaşımızın devletle olan barışı, kaçak yapılarının elektriğini, suyunu, doğalgazını alabilmelerinin önünü açıyor. Bunun dışında bir imkan tanımıyor. Hiçbir şekilde imar hakkı verilmiyor. Mevcut binaları tanıyoruz, bir kayıt belgesi veriyoruz ve elektriğini, suyunu, doğalgazını bağlatması ve evini ipoteğe verebilmesi adına bir belge veriyoruz. İmar Barışı sadece bundan ibarettir. İmar Barışı’na 14 milyon vatandaşımız dahil ve yaklaşık 8 milyon 600 bin vatandaşımız da bugüne kadar barışa başvurmuş durumda. İnşallah çok kısa bir süre sonra diğer vatandaşlarımız da başvuracak. Biz sadece kaçak yapıların tespitini yapıyoruz. Aslına bakarsanız, bunlar, bizlerin deprem dönüşümünde yapması gereken eylemler. Bu tespitleri yapacağız ki elimizde ne kadar riskli yapı var bunu görelim. Türkiye’nin her yerinde sit alanlarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüz bu çalışmaları yürütüyor. Fiilen sit alanı gözüken ancak gerçekte sit alanı olmayan, sit alanı görünmeyen ancak sit alanı statüsünde olan yerlerle ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Türkiye’deki sit alanlarını artıracağız. Ancak, fiilen sit alanı olmayan yerleri de yeniden inceleyeceğiz. Kapadokya da bu alanlardan birisi.\'\'