(Görüntülü) Bakan Gül: Şimdi geriye değil, önümüze bakma zama

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- ADALET Bakanı Adulhamit Gül, seçimlerin geride kaldığını belirterek, \"Şimdi geriye değil, önümüze bakma zamanı\" dedi.



Bakan Abdulhamit Gül, Gaziantep\'in İslahiye ilçesine seçim sonrası teşekkür ziyaretinde bulundu. Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ile birlikte AK Parti İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret eden Bakan Gül, kalabalığa seslendi. Seçmenlere destek için teşekkür eden Bakan Gül, şöyle dedi:



\"24 Haziran\'da İslahiye\'de, Gaziantep\'te ve Türkiye\'de milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan\'ı bu millet yalnız bırakmadı. Yedi düvele karşı Türkiye\'nin büyümesini, Türkiye\'nin gelişmesini istemeyenler Türkiye\'de Recep Tayyip Erdoğan\'a karşı bir kampanya yaptılar. Türkiye karşı, AK Parti\'ye karşı kampanya yaptılar. Bu aziz millete, ülkeye karşı kampanya yaptılar. Ama bu eli öpülesi millet sandıkta kalbiyle ferasetiyle sandığa gitti ve Recep Tayyip Erdoğan\'ın yanında dimdik durdu. Allah sizden razı olsun. 24 Haziran\'da yeni bir sistemin kapısını bu millet açmıştır.\"



\'ÖZGÜRLÜKLERİ ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ\'



Seçimlerin geride kaldığını ve daha fazla huzur için çalışacaklarını ifade eden Gül, \"24 Haziran seçimi geride kaldı. Şimdi geriye değil, önümüze bakma zamanı. Daha fazla iş için çalışacağız, daha fazla huzur için çalışacağız. Terörle etkin mücadele için çalışacağız. İnsan haklarını ve demokrasiyi, özgürlükleri herkes için geliştirmeye çalışacağız. AK Parti\'nin farkı, AK Parti bir bölge partisi, bir zümre, etlik bir grubun, seçkinlerin elinde siyaset yaptığı parti değildir. AK Parti, Türkiye partisidir; bütün Türkiye\'yi kucaklayarak yoluna devam edecektir. Biz bundan sonrada Türk\'üyle, Kürt\'üyle, Alevi\'siyle, Sünni\'siyle, 81 milyonunun partisi ve hükümeti olarak yolumuza devam edeceğiz. Başı açık başı örtülüsüyle, zenginiyle garip gurabasıyla, doğusuyla batısıyla, Türkiye\'nin bütün herkesimin kucaklamaya, özgürlükleri artırmaya devam edeceğiz. Asla farklılıklar, bir ötekileştirme aracı olmayacak. Farklılıklarımız bizim için birer zenginlik aracı olacak. Biz bu farklılıkları zengin aracı olarak göreceğiz. Farklılıklarımızla övüneceğiz. Kimse farklı bir etkin yapısından dolayı, farklı bir düşüncesinden yaşam tarzından dolayı asla ötelenmeyecek, asla ötekileştirilmeyecek. İşte bunun teminatı Recep Tayyip Erdoğan\'dır, yine AK Parti\'dir. Bu düşünceyle yolumuza devam edeceğiz\" diye konuştu.



Bakan Gül, 18 Ağustos\'ta yapılacak AK Parti Kongresi\'nde, seçimde milletin verdiği mesajı iyi okuyup gereğini de yapacaklarını kaydederek, \"Milletimizin verdiği mesajla dersimize çalışacağız. AK Parti\'yi büyüterek, ama daha önemlisi Türkiye\'yi büyüterek yolumuza hep beraber devam edeceğiz\" diye konuştu.