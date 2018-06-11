(Görüntülü) Bakan Gül: İade talepleri, 86 klasörle Amerika'ya ulaştırılmıştır

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, \"Darbe öncesi ve sonrası iade talepleri ile ilgili bütün deliller, 86 klasörü ile birlikte Amerika’ya ulaştırılmıştır, iletilmiştir. Hiçbir eksiklik yoktur. Burada Sayın İnce\'ye düşen, diğer ülkelere yüksek sesle karşı çıkmaktır\" dedi.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep\'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Gül, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in iade talebinin usulüne uygun olmadığı yönündeki iddiasını yalanladı. Bütün iade taleplerinin usule uygun yapıldığını vurgulayan Gül, şunları söyledi:



\"Böyle bir iddianın hiçbir geçerliliği yok. 15 Temmuz\'a \'kontrollü darbe\' diyenlerin ve 15 Temmuz sonrasında ülkemizin dirliği ve düzeni için alınan kararlara \'darbe\' diyenlerin başka bir şey söylemesini beklemiyoruz. Bu konudaki duruşları, milletin durduğu yerde değil. \'Çeviriler yapılmadı, İngilizce\'ye çevrilmedi\' gibi iddialar, zamanında FETÖ\'cülerin kullandığı, tükettiği iddialardır. Bunun doğru olmadığı da ispatlandı. Bunu tekrar yeni bir şeymiş gibi kim servis ediyor, buna dikkat etsinler. Çünkü bunlar, FETÖ\'cüler tarafından kullanılan iddialardı ve onlar bile bunu söylemekten çekindiler. İşin öyle olmadığı açıkça ortaya çıktı. Her şeyin belgesinin ve tercümesinin olduğu ortaya çıktı ve bunun FETÖ\'cülerin bir yalanı olduğu ortaya çıktı. Şimdi kalkıp, cumhurbaşkanı adayı olarak milletten oy isteyen birisinin, FETÖ\'cülerin kullandığı iddiaları ve yalanları milletin içerisinde gözüne bakarak, dillendirmesi büyük bir hatadır. Şimdi Amerika’dan birisinin söylediği bir şey üzerine iddiada bulundu. Bunun doğru olmadığını görünce eline bir mızrak almış ve bu mızrağı hangi çuvala koyacak, onun derdindeler; ama o mızrak hiçbir çuvala sığmaz. Çünkü o iddiaların hiçbirisi doğru değildir. Biz öyle bir şey olsa \'Hodri meydan\' demezdik. Bir eksiği olan hiç kimse böyle bir şeyi söylemez.\"



\'ADALET BAKANLIĞI POSTA BÜROSU DEĞİL\'



Darbe girişimine ilişkin delil olmadığını söyleyenlerin, FETÖ\'cü olduğunu kaydeden Bakan Gül, \"İlk başta \'Usule aykırılık var\' derken, şimdi de \'Deliller yeterli değil\' diyor. FETÖ\'nün bu darbe girişimine ilişkin delil olmadığını söyleyenler, FETÖ\'cülerdir. Böyle bir şeyi bir cumhurbaşkanı adayının söylemesi de FETÖ\'cülerin ekmeğine yağ sürer. FETÖ\'nün bu darbe girişiminin arkasında olduğuna ilişkin tanık beyanları, mahkeme kararları ve kesin hükümler olmasına rağmen bunun aksini söylüyorlar. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in iade talepleri ve darbe İle ilişkili olduğuna dair belgelerin CHP’li bir heyet tarafından da incelendi. Adalet Bakanlığı, posta bürosu değil. Gelen belgeler, Türkçe\'den İngilizce\'ye çevrilir. İade talepleri, yargı tarafından hazırlanır. Gelen belgeler, hemen gönderilmez, kontroller yapılır\" diye konuştu.



\'SAYIN İNCE PENSİLVANYA\'DAN MI ARANDINIZ?\'



Adalet Bakanı Gül, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'ye yönelik şunları söyledi:



\"Şimdi bizim sorumuz şu; Sayın İnce, Amerika\'dan sizi kim aradı? Sizi kim aramıştır? Başkentten mi arandınız, Pensilvanya\'dan mı, Kaliforniya\'dan mı, hangi eyaletten kim aradı? Bu soruya hala cevap vermemiştir. Diğer soru Sayın İnce işletiliş midir? Amerika’dan değil de başka bir yerden mi arandı? Diğer bir husus da böyle bir konuda böyle bir iddianın bulunması, devletin vermiş olduğu mücadeleyi haksız yere itham etmekten başka bir şey değildir. Cumhurbaşkanı adayı olan birisinin bir başkasının aradığı telefona değil de Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanlığına, hakimlerine ve mahkemesine itibar etmesini beklerdik. Darbe öncesi ve sonrası iade talepleri ile ilgili bütün deliller, 86 klasörü ile birlikte Amerika’ya ulaştırılmıştır, iletilmiştir. Hiçbir eksiklik yoktur. Burada Sayın İnce\'ye düşen, diğer ülkelere yüksek sesle karşı çıkmaktır.\"



