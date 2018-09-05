(Görüntülü) Bakan Gül, Bölge Adliye Mahkemesi açılışı için Sakarya'da (2)

\'İHANETİN HESABININ SORULMASI KONUSUNDA HAKLI BEKLENTİ VAR\' Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi\'nin açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Bakan Gül, istinaf mahkemelerinde FETÖ dosyalarının karara bağlanacağını belirterek, \"Başta darbe girişimi davaları olmak üzere FETÖ yargılamaları ilk derece mahkemelerinde çok önemli bir aşama kaydetmiş bulunmaktadır. İlk derece mahkemelerinde günden güne artan karar sayılarıyla birlikte konu artık istinaf mahkemelerimizin gündemi haline gelmiştir. Bu sebeple bu mahkemeler başta bu darbe yargılamaları olmak üzere yine ilk dereceden gelen dosyaları karara bağlayacaktır. 15 Temmuz ihanetinin hesabının süratle sorulması, faillerin hak ettiği cezaları almaları konusunda toplumda çok güçlü ve haklı ve büyük bir beklenti vardır. Elbette bu beklentiye cevap verilirken adil bir yargılamanın gereklerine de riayet edilerek bu sonuç tamamlanacaktır\" dedi. \'YARGI SÜREÇLERİ DAHA ŞEFFAF, ÖNGÖRÜLEBİLİR HALE GELECEK\' Bakan Gül, hükümet olarak yeni dönemde hayata geçirilecek \'Yargı Reformu Strateji Belgesi\'nin takvime bağlandığını kaydederek, şunları söyledi: \"Hizmet ve yenilik adımlarını, güncelleme çalışmaları devam eden yargı reformu strateji belgemizi de bir takvime ve eksene bağladık. Bunu da kısa süre içinde paydaşlarımızla, toplumun her kesimiyle birlikte oluşturacağız ve güncelleyeceğiz. Hükümetimizin 100 günlük eylem planında da müjdesini verdiğimiz \'Yargıda Hedef\' uygulamasını da yeni adli yılla birlikte başlatmış olduk. 1457 ayrı dava türünde ve 220 soruşturma türünde azami süreleri belirledik. Bu süreleri ilk 4 aylık uygulama sonunda dava taraflarıyla vatandaşlarımızla paylaşacağız. Artık bir soruşturma başladığında yada bir dava açıldığında yargının kum saati işlemeye başlayacak. Yargı süreçleri daha şeffaf, daha öngörülebilir bir hale gelecektir. Uygulama sayesinde sistemin geciken ya da tıkanan yerlerini de tespit etmiş olacağız.\" \'BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN SONUÇLANDIRDIĞI DOSYA SAYISI 836 BİN\' Bölge adliyelerindeki istinaf mahkemeleriyle 5 yılda tamamlanan dosyaların 1 yılda tamamlanacak hale geldiğini dile getiren Bakan Gül, \"Artık istinaf başvurularımız Sakarya ve Kocaeli\'ndeki vatandaşlarımız İstanbul\'a, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın\'daki vatandaşlarımız da Ankara\'ya taşınmayacak. İstatistiklerle istinaf mahkemelerinin çok önemli mesafeler kat ettiğini göstermektedir. Bölge adliye mahkemelerinin sonuçlandırdığı dosya sayısı 836 bin civarındadır yani yüzde 68\'i istinaflarda sonuçlanmıştır. Bu çok önemli rakamdır. Yargıtay\'a göre ceza mahkemelerinin görülen süresi yaklaşık 5\'te 1, hukuk dosyalarında ise 3\'te 1 azalmıştır. Yani 5 yılda Yargıtay\'da tamamlanacak bir dosya istinafta 1 yılda kesinleşebilmiştir. 3 yılda Yargıtay\'da tamamlanacak bir hukuk dosyası istinafta 1 yılda tamamlanmıştır. Bu vatandaşımızın da davasının kesinleşmesi anlamında çok önemli bir adımdır\" diye konuştu. Konuşmasının ardından hizmete alınan mahkeme binasında incelemelerde bulunan Bakan Gül, daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti.