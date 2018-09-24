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Politika

(Görüntülü) Bakan Ersoy, Zeugma'da incelemede bulundu (2)

BAKAN ERSOY, GAZİANTEP'TE Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'te han ve tarihi Bakırcılar Çarşısı'nı gezerek inceleme yaptı

24 Eylül 2018 00:31

BAKAN ERSOY, GAZİANTEP\'TE

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep\'te han ve tarihi Bakırcılar Çarşısı\'nı

gezerek inceleme yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan ve ilçe belediye başkanları ile birlikte Antep Kalesi çevresinde bulunan tarihi hanları dolaştı. Gümrük Hanında dibek kahvesi içen Bakan Ersoy, Bakırcılar Çarşısı\'nı da gezip, yemeni satın aldı.
 

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