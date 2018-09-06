(Görüntülü) Bakan Dönmez: Hedefimiz ithal kömürü asgariye indirmek (2)

KARADENİZ\'DE KÖMÜR ARAYAN MİLLİ ORUÇ REİS GEMİSİNİ İNCELEDİ



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TTK Tahlisiye Müdürlüğü’nün mobil yatakhane treylerinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Fatih Dönmez, Karadeniz açıklarında kömür rezervinin belirlenmesi için çalışma yapan Oruç Reis\'i ziyaret etti. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü\'ne ait gemide yetkililerden bilgi alan Bakan Dönmez, Karadeniz\'de geminin rezerv arama çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Dönmez, buradaki ziyaretin ardından kentte yer alan Maden Şehitleri Anıtı\'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışta maden şehitleri için Kur\'an-ı Kerim okunup, dua edildi.



\'HEDEFİMİZ 5 YIL İÇERİSİNDE 1 MİLYON OLAN KÖMÜR ÜRETİMİNİ 10 MİLYONA ÇIKARTMAK\'



Dünyada sayılı müzeler arasında yer alan Maden Müzesi\'ni de ziyaret eden Bakan Fatih Dönmez, madenciliğin Zonguldak ve Türkiye tarihi hakkında bilgilendirildi. Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Dönmez, Türkiye\'nin yıllık kömür ihtiyacının 30 milyon ton olduğunu ve 1,5 milyar ton rezervin olduğunun altını çizdi. Üretim miktarının 1 milyon ton olduğunu ve cari açığın kapatılması için yerli üretimin artırılması gerektiğini belirten Dönmez, \"Kömür burada 1,5 milyar ton kömür rezervimiz var. Üretim miktarımız 1 milyon ton civarında. Bunu artırmamız lazım. Biz yıllık yakıt 30 milyon ton civarında kömür ithal ediyoruz. Bunun için de 3-4 milyar dolar civarında kaynak ayırıyoruz. Bu günlerde ekonomik sorunları çokça konuştuğumuz şu ortamda cari açığı azaltmak için ithal ürünleri mümkün olduğu kadar yerli kaynaklardan temin etme zorunluluğu aşikar ortaya çıkmış oldu. Bunun da en kolay yöntemlerinden bir tanesi de burada yatırım yapmak. Hazırlık yapmak ve istihdam ederek önce bölgenin sonra da ülkenin kalkınması için gerekenleri yapmaya hazırız. Üç bölgeyi TTK ihale etti. Özel sektör aldı. Orada da bir üretim hazırlığı ve istihdam başlayacak. TTK kendi işletmelerinde yine üretime devam edecek. Hedefimiz 5 yıl içerisinde üretimin özel sektör ve kamu ile birlikte 7 ila 10 milyon tona çıkartmak. İstihdamı da bu günün iki katına çıkartmaktır. Bunun için de hep birlikte çalışacağız. Biz bize düşeni yapacağız, siz de inşallah size düşeni yaparsanız birlikte mutlu oluruz\" dedi.



EKSİ 150 METREDE MADENCİLERLE AKŞAM YEMEĞİ



Dönmez, 17 Mayıs 2010\'da meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 30 maden işçisinin hayatını kaybettiği TTK Karadon Müessesi Gelik İşletme Müdürlüğü\'nde maden işçileriyle bir araya geldi. Bakan Dönmez\'in maden ocağında yapacağı incelemelerin ardından eksi 150 kodunda maden işçileriyle yemek yiyeceği belirtildi.



\'ÖNCELİĞİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ\'



Madenci elbisesini giyen Dönmez\'e, TTK yetkilileri tarafından maden ocaklarında çalışan işçilerin iş güvenliği hakkında da bilgi verildi. Oksijen maskeleri ve yer altında üretim aşamasında alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi alan Dönmez, \"Ocağa girmeden önce bakan müdür ayrımı yapmaksızın teçhizatını taktılar. Gerekli kullanım eğitimlerini aldık. Bu benim için ilk değil, üniversite yıllarımda da teknik inceleme için girmiştim. Şimdi hep birlikte gireceğiz, aşağıda işçi kardeşlerimizin sofralarına ortak olacağız. Bizim için önce güvenlik. Son dönemde güvenlik ile alakalı kurallar gittikçe mevzuat bazında artırdık. Denetlemeleri de artırdık. Geçtiğimiz yıllara göre iş kaza oranımız düştü. Sayısal rakamlar vermiyoruz nazar değmesin diye. Gönül ister ki sıfır iş kazası ile bu işleri yapabilmek. Bu vesile ile biz madenlerimizde iş kazası dolayısıyla hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Onların yakınlarına da sabırlar diliyoruz\" diye konuştu.